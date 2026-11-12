Honor Play20A : cet écran au dos sert à cadrer un selfie, même sur un téléphone abordable

L’Honor Play20A reprend une idée devenue visible sur des smartphones plus chers : un petit écran à côté de la caméra arrière. Honor l’utilise pour les alertes, les commandes de lecture et le cadrage d’un autoportrait. Le téléphone est lancé aux Philippines, en même temps que la tablette Honor Pad X7b, sans calendrier français confirmé.

Le petit écran sert surtout à voir le cadre avant de déclencher

Vous pouvez retourner le téléphone, utiliser l’appareil arrière de 13 Mpx et vérifier que les visages restent dans le cadre. Le second écran donne aussi accès à des informations courtes quand le téléphone est posé face contre table. Il ne transforme pas le capteur en appareil haut de gamme. Son avantage est d’éviter une prise de vue à l’aveugle.

La fiche Honor indique un écran principal de 6,9 pouces jusqu’à 90 Hz, une batterie typique de 6 000 mAh, une puce MediaTek G81 et 128 Go extensibles. Aux Philippines, Unbox a relevé une offre de lancement à 8 099 pesos. Il s’agit d’un prix local lié à une opération commerciale.

La Pad X7b est un autre produit, malgré un lancement commun

La tablette est annoncée avec une dalle de 9,7 pouces, 2K et 90 Hz, et une batterie de 8 000 mAh. Elle vise surtout la lecture, la vidéo et les usages qui demandent plus de place que le téléphone. Le tarif promotionnel relevé est de 8 999 pesos, avec une offre locale annoncée jusqu’au 13 novembre.

Si l’écran arrière vous intéresse en France, attendez une fiche locale avant d’utiliser le prix philippin comme repère. Pour un appareil importé, vérifiez en particulier la variante, les bandes réseau et la prise en charge de la garantie.