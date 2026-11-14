Honor Magic9 Pro Max : un court-métrage montre ce que son mode cinéma ARRI apporte

Le Honor Magic9 Pro Max a servi à tourner Telescope, un court-métrage réalisé par John Velasco de Tom’s Guide. Le film donne un exemple concret de ce que le partenariat avec ARRI apporte au tournage : la possibilité de prévisualiser le rendu recherché avant de passer à l’étalonnage.

À quoi ressemble le travail de l’image sur le téléphone ?

Dans son annonce sur le Magic9 Pro Max, ARRI décrit une intégration de ses outils de traitement de l’image. Pour un vidéaste, l’intérêt des tables de conversion colorimétrique, dites LUT, est de pouvoir anticiper le contraste et les couleurs. Sur un plan tourné près d’une fenêtre, vous pouvez juger si le visage reste lisible avec le rendu prévu et adapter l’éclairage avant de tourner la prise suivante.

Prévisualiser un rendu et monter un film sont deux étapes différentes. Le plan final dépend aussi de l’exposition choisie, du mouvement, de la lumière et du traitement effectué après le tournage. C’est pour cela qu’une scène soignée montre surtout jusqu’où un opérateur peut pousser le téléphone dans ces conditions.

Ce qu’on peut retenir si l’on filme au smartphone

Pour comprendre si vous y gagnerez, regardez comment vous montez vos vidéos. Si vous assemblez des prises de lieux différents et souhaitez retrouver une tonalité cohérente, visualiser le rendu dès le départ peut éviter de grosses corrections. Si vous filmez principalement des souvenirs à envoyer dans la foulée, évaluez d’abord la stabilité, la rapidité de la mise au point et la facilité de partage. Ce sont ces qualités qui affectent chaque prise, même quand on ne touche jamais aux couleurs.

Le réalisateur de Telescope a aussi confronté le téléphone à une ARRI Alexa Mini LF. Pour regarder les images, concentrez-vous sur les visages près des zones lumineuses, les ombres et les transitions de couleur. Le film renseigne sur le résultat qu’un opérateur peut obtenir avec une mise en scène et un travail de l’image. Les prises à main levée, en basse lumière ou en mode automatique constituent d’autres usages, à évaluer séparément.