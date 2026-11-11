Honor Magic 9 Pro Max ou Motorola Signature 27 : les 200 mégapixels cachent deux choix différents

Un téléobjectif de 200 mégapixels ne suffit pas à départager le Honor Magic 9 Pro Max et le Motorola Signature 27. Tous deux en possèdent un, mais ils ne construisent pas leur système photo de la même façon. Leur batterie et leur disponibilité ajoutent des différences importantes pour un acheteur français.

Le comparatif porte ici sur les caractéristiques annoncées : ce n’est pas un essai photo réalisé par Menow. Les versions régionales doivent aussi être distinguées, particulièrement pour la capacité de batterie.

Deux capteurs de 200 mégapixels chez Honor, un chez Motorola

La présentation chinoise du Magic 9 Pro Max met en avant un capteur principal et un téléobjectif de 200 MP chacun, complétés par un ultra grand-angle de 50 MP. Honor propose également des accessoires optiques pour étendre les cadrages, vendus séparément.

Le Signature 27 associe plutôt un capteur principal Sony LYTIA L910 de 50 MP à un périscope de 200 MP avec zoom optique 3× et à un ultra grand-angle de 50 MP. Le capteur principal utilise la technologie LOFIC pour mieux conserver les informations dans les zones lumineuses d’une scène contrastée.

Cette différence interdit de réduire le duel à « 200 contre 50 ». Résolution, objectif, stabilisation et traitement interviennent ensemble. Pour comparer un portrait à contre-jour ou un sujet éloigné, il faudra regarder des images obtenues avec des cadrages et conditions comparables.

8 800 mAh contre 7 000 mAh, avec une exception européenne

Honor annonce 8 800 mAh, 100 W en filaire et 80 W sans fil sur son modèle chinois. Le communiqué officiel de Motorola décrit une batterie de 7 000 mAh, une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W.

Mais une note du même communiqué précise une capacité différente pour l’Allemagne : 5 500 mAh. Il faut donc regarder la référence réellement vendue, et non attribuer automatiquement à toutes les versions européennes la fiche d’un autre pays. Cette exception ne permet pas non plus de déduire la capacité d’un futur modèle français Honor.

L’écart de capacité ne donne pas un écart d’autonomie mesuré. Les deux constructeurs publient des promesses obtenues dans leurs propres conditions ; un résultat comparatif demanderait un protocole commun.

Même puce, mais des priorités différentes

Les deux appareils utilisent le Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. D’après les caractéristiques réunies par Gizmochina, chacun possède un écran OLED de 6,8 pouces et annonce sept ans de suivi. Cela ne prouve ni une température identique en jeu ni une qualité d’affichage équivalente : les systèmes de refroidissement et les dalles diffèrent.

Honor insiste davantage sur les outils vidéo ARRI et les accessoires de prise de vue. Motorola met en avant sa dalle Tandem, l’audio Bang & Olufsen et ses fonctions logicielles. Ces orientations sont plus utiles au choix que la comparaison de pics de luminosité obtenus dans des conditions qui peuvent varier.

Enfin, un prix chinois Honor et un prix américain Motorola ne forment pas un duel de tarifs français. Les dates locales, la configuration exacte et les services inclus devront être comparés avant de choisir sur le rapport qualité-prix. À ce stade, Honor propose l’ensemble photo le plus chargé sur le papier ; cela reste à distinguer du meilleur résultat pour vos propres photos.

Visuels : médiathèque Menow. Montage Menow ; les cadrages ne représentent pas une comparaison des dimensions.