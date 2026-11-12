Honor 700, 700 Pro et 700S : trois points à vérifier avant la présentation

Honor doit présenter en Chine les 700, 700 Pro et 700S le 13 novembre. Le deuxième écran, la batterie et les différences entre variantes sont les trois points à surveiller. La présentation chinoise donnera des éléments concrets, sans valoir annonce française.

1. Ce que l’écran arrière pourra réellement afficher

Les visuels et informations relayés montrent un écran placé près des caméras arrière. L’usage le plus concret est le cadrage des selfies avec le module principal. Honor évoque aussi les notifications, les animations et la personnalisation. Si des indicateurs de bien-être sont affichés, il faudra vérifier comment ils sont obtenus et quelles limites Honor indique.

2. À quel modèle correspondent les 9 000 mAh

La capacité de 9 000 mAh a été mise en avant pour la gamme chinoise. Vérifiez à quelle variante elle correspond et comment elle se compare à la recharge, au poids et à l’épaisseur. Une batterie plus grande ne donne pas, à elle seule, une autonomie mesurée. Une fiche européenne peut aussi différer de la fiche chinoise.

3. Ce qui distingue les trois modèles en photo et en performances

Les informations avant l’annonce évoquent le Snapdragon 8s Gen 4 pour le 700 et le Snapdragon 8 Gen 5 pour le 700 Pro. Un téléobjectif périscopique de 50 Mpx est aussi évoqué pour le Pro. Les caractéristiques complètes du 700S restent à vérifier. Pour choisir entre les modèles, regardez surtout le zoom optique et les fonctions qui vous intéressent sur l’écran arrière, puis attendez un prix et une fiche de disponibilité pour la France.