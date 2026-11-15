Honor 700, 700 Pro et 700S : pourquoi trois téléphones avec la même batterie ?

À l’approche de la présentation du 23 novembre en Chine, les trois Honor 700 apparaissent dans les fiches de China Telecom avec la même batterie de 9 000 mAh. Le 700S ne semble donc pas sacrifier la capacité pour se distinguer du Pro. La différence se joue principalement sur la puce, le zoom et, selon les informations disponibles, la recharge sans fil.

Les trois Honor 700 en un coup d’œil

Les caractéristiques ci-dessous proviennent des fiches chinoises recoupées avant la présentation. Honor évoque aussi la batterie de 9 000 mAh et l’écran arrière sur son espace communautaire chinois. Les fiches finales préciseront les détails de chaque version.

Caractéristique Honor 700S Honor 700 Honor 700 Pro Batterie annoncée dans les fiches 9 000 mAh 9 000 mAh 9 000 mAh Puce Snapdragon 7 Gen 4 Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 Écran principal 6,57 pouces 6,57 pouces 6,57 pouces Appareil photo principal 200 Mpx 200 Mpx 200 Mpx Téléobjectif périscopique Absent de la fiche consultée 50 Mpx, 3,5× 50 Mpx, 3,5×

Le choix se joue sur ce que vous faites avec le téléphone

Pour les appels, la messagerie et la vidéo, le 700S conserve sur le papier les deux éléments les plus visibles de la gamme : la grosse réserve de batterie et le petit écran à l’arrière. Le 700 devient plus intéressant si vous prenez souvent des photos à distance. Un téléobjectif dédié cadre plus serré dès la prise de vue, là où un agrandissement numérique repose sur un recadrage de l’image. Sur le Pro, le principal argument à examiner est la puce plus haut de gamme, notamment pour les jeux exigeants et les traitements photo. Les essais diront si elle maintient ses performances sur une longue session.

Les 9 000 mAh indiquent une capacité de batterie, pas un nombre d’heures. À capacité égale, un jeu lourd, une luminosité élevée ou un signal mobile faible peuvent peser davantage dans le résultat que le nom de la puce. Pour comparer les trois téléphones, il faudra mesurer la durée dans les mêmes conditions. Sur la recharge, les premiers documents évoquent jusqu’à 80 W en filaire et des informations préliminaires attribuent au Pro la recharge sans fil. Les conditions de charge restent à confirmer modèle par modèle.

Ce que la présentation chinoise permettra de vérifier

Le calendrier publié par Honor concerne le marché chinois. Pour décider d’un achat en France, il faudra une fiche locale, un prix et une date de disponibilité pour chacune des trois versions. En attendant, le critère le plus clair est le zoom : si vous en avez besoin, le 700 standard est déjà à regarder de près. Si c’est la batterie qui vous attire, les fiches ne donnent aucune raison de payer d’emblée le supplément du Pro.