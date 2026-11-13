Honor 700, 700 Pro et 700S : 9 000 mAh pour les trois modèles attendus le 23 novembre

Honor présentera les 700, 700 Pro et 700S le 23 novembre à Wuhan, en Chine. Le constructeur annonce une batterie de 9 000 mAh sur l’ensemble de la gamme. C’est le détail qui rend la déclinaison 700S intéressante : sur la capacité annoncée, elle part au même niveau que le Pro. Le calendrier français reste inconnu.

La batterie ne devrait pas départager les trois Honor

Dans les éléments de présentation relayés par IT Home, Honor présente les 9 000 mAh comme un record pour cette gamme. C’est une mesure de capacité, pas une durée d’utilisation. À batterie égale, la luminosité, le modem, les jeux et le comportement de la puce peuvent changer l’endurance. Il faudra donc comparer les trois en conditions identiques.

Point à comparer Honor 700 Honor 700 Pro Honor 700S Batterie annoncée 9 000 mAh 9 000 mAh 9 000 mAh Recharge évoquée 80 W 80 W 80 W Puce évoquée Snapdragon 8s Gen 4 Snapdragon 8 Gen 5 Référence à préciser Zoom périscopique évoqué 50 Mpx, 3,5× 50 Mpx, 3,5× À confirmer Prix et sortie en France Inconnus Inconnus Inconnus

L’écran arrière et le zoom peuvent peser davantage dans le choix

La série met en avant un écran secondaire dans le bloc photo. L’usage le plus concret consiste à cadrer un selfie avec les appareils photo arrière : on retourne le téléphone et l’on voit le cadre sur le petit écran. Les widgets et animations relèvent davantage de la personnalisation. La présentation devra préciser quelles fonctions seront identiques sur les trois modèles.

Un capteur principal de 200 Mpx est aussi évoqué, ainsi qu’un téléobjectif périscopique de 50 Mpx avec grossissement optique 3,5× sur les 700 et 700 Pro. C’est une distinction à surveiller pour les portraits à distance. Le nombre de mégapixels ne suffit pas à juger le rendu en intérieur ou de nuit, où l’optique et le traitement comptent autant.

Ce qu’il faudra vérifier avant un achat en France

Le programme de lancement d’Honor concerne son marché chinois. Pour un achat en France, il faudra attendre la fiche locale pour connaître les configurations, la compatibilité réseau et la garantie. Si les trois modèles conservent la même capacité chez nous, le prix, le zoom et l’équipement pèseront davantage que les 9 000 mAh dans le choix.