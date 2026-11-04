Hogwarts Legacy reçoit le DLSS 5 le 5 novembre : quels joueurs sont concernés ?

Un nouveau passage dans Poudlard est prévu ce 5 novembre pour certains joueurs PC. Hogwarts Legacy doit recevoir le rendu neuronal du DLSS 5, avec une intégration annoncée pour les GeForce RTX 50, les machines RTX Spark et GeForce NOW.

Le calendrier n’a pas été découvert cette semaine : Nvidia l’avait annoncé le 13 octobre. À la veille du déploiement prévu, l’intérêt est de savoir ce que cette mise à jour concerne réellement, sans la confondre avec une amélioration promise sur toutes les consoles et tous les PC.

Un changement d’éclairage et de matériaux

Le rendu neuronal intervient sur l’apparence de la scène à partir de l’image et des données produites par le moteur du jeu. Nvidia le distingue de la reconstruction de résolution et de la génération d’images intermédiaires : ici, l’objectif annoncé porte sur l’éclairage et les détails des matériaux.

Le constructeur précise qu’Avalanche a utilisé les réglages de son kit de développement pour adapter l’intégration au style artistique du jeu. Il propose des comparaisons avant/après dans son annonce. Ce sont des démonstrations du fabricant, pas un test de performances réalisé par Menow.

La compatibilité compte avant le résultat visuel

Le périmètre communiqué cite les RTX 50, RTX Spark et GeForce NOW. Posséder un PC capable de lancer Hogwarts Legacy ne signifie donc pas automatiquement pouvoir activer cet ajout. Les autres technologies DLSS déjà présentes dans le jeu répondent à des fonctions différentes et ne doivent pas être assimilées à cette compatibilité.

Pour juger la mise à jour lorsqu’elle sera disponible, deux comparaisons seront utiles : observer la même scène avec et sans le rendu neuronal, puis mesurer son coût sur la fluidité. Une image plus détaillée ne dit pas à elle seule comment le jeu se comporte en mouvement.

La date du 5 novembre est le calendrier annoncé ; l’horaire exact et l’état du déploiement devront être constatés à la mise en ligne du correctif.