Henry Cavill prépare son premier jeu vidéo avec Google, et chaque partie doit aider Movember

Google dévoile une série autour de Mustache Protocol. Le jeu arrive prochainement ; les dons annoncés sont encadrés par une période et un plafond précis.

Henry Cavill passe de l’autre côté de l’écran. Sur une page officielle Googlebook, Google présente l’acteur en train de créer son premier jeu vidéo dans une série baptisée Mustache Protocol. Le premier des trois épisodes est disponible, mais le jeu, lui, est encore annoncé comme « à venir ».

L’opération est liée à Movember. Google promet un don de 11 dollars par partie jouée entre le 11 et le 30 novembre 2026, dans la limite de 500 000 dollars au total. Ce sont les conditions de la campagne : le montant ne correspond ni à une récompense versée au joueur ni à un don sans plafond.

Une série disponible avant le jeu

La page distingue clairement les deux étapes. On peut déjà découvrir la première vidéo ; elle ne constitue pas un accès au jeu. La formule « coming soon » reste affichée pour celui-ci, sans bouton permettant d’y jouer au moment de notre consultation.

Google associe aussi la campagne à une présentation de l’équipement Googlebook de Cavill. Le dispositif relève donc autant du divertissement que de la communication de marque. La présence d’une célébrité et la promesse caritative ne donnent, à elles seules, aucune indication sur la durée du jeu, sa difficulté ou sa qualité.

La vidéo proposée par la page officielle est la porte d’entrée de cette opération. À ce stade, les informations utiles sont le nom de la série, son format en trois épisodes et le mécanisme de don annoncé.

Le rendez-vous à surveiller est le 11 novembre

Pour participer, il faudra attendre l’ouverture effective du jeu et vérifier ses conditions d’accès. La période caritative commence le 11 novembre ; elle ne signifie pas que toutes les modalités de participation sont déjà connues. La page consultée ne permet notamment pas de garantir ici une compatibilité avec chaque appareil ni un accès identique depuis tous les pays.

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