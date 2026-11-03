Deux nouvelles variantes de Terminides arrivent dans Helldivers 2. Leur venin change les déplacements et impose de surveiller les symptômes du poison.

Helldivers 2 ajoute des ennemis venimeux : le poison peut vous empêcher de sprinter

Face aux nouveaux Terminides de Helldivers 2, courir ne sera plus toujours une porte de sortie. Arrowhead annonce ce 3 novembre l’arrivée de deux variantes venimeuses, avec un poison capable, dans sa forme la plus forte, de désactiver le sprint.

La nouveauté ne se résume donc pas à une jauge de vie qui descend. Elle peut retirer au joueur sa capacité à prendre de la distance, précisément au moment où les insectes se rapprochent.

Deux nouvelles menaces, deux façons de vous ralentir

Dans sa présentation officielle, Arrowhead décrit d’abord le Noxious Scavenger : rapide, fragile, mais capable d’injecter du venin par ses morsures. Le studio cite notamment les fusils à pompe, les lance-flammes et les grenades parmi les réponses possibles.

Le Noxious Spewer pose un autre problème. Ses projections peuvent vous priver de sprint à moyenne distance, tandis que sa morsure inflige un venin plus puissant. Sa tête bénéficie d’une protection intermédiaire ; son abdomen, lui, n’est pas blindé.

Attention aussi à sa destruction : l’explosion de toiles qui en résulte peut entraver les créatures comme les joueurs placés à proximité.

L’icône du poison devient une information à surveiller

Un nouvel indicateur dans l’interface signale l’empoisonnement. Les effets légers combinent une perte de santé et un flou visuel. À un niveau plus important, les dégâts dans la durée et le flou augmentent, avec cette conséquence nettement plus gênante : l’impossibilité de sprinter.

Les stimulants font partie des moyens de se soigner.

En pratique, cette mécanique rend le moment du soin aussi important que la quantité de vie restante. Quand le poison réduit les possibilités de déplacement, attendre d’être presque à terre peut laisser moins d’options pour sortir du groupe ennemi. Le repli devient ainsi une question de timing autant que de distance.

Les grottes vont aussi apparaître sur davantage de terrains

Arrowhead élargit par ailleurs les environnements où les grottes d’insectes peuvent apparaître, notamment aux biomes désertiques et à la toundra. Il s’agit d’une possibilité de rencontre : cela ne signifie pas qu’une grotte sera présente sur chaque planète ou dans chaque mission.

Repérer le Spewer avant d’être pris à courte portée et surveiller l’état de poison deviennent deux informations utiles à partager entre coéquipiers.