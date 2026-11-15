Halo et Fallout débarquent dans Candy Crush : comment débloquer leurs objets sur mobile

Jouez aux niveaux de Candy Crush Saga sur iPhone ou Android pour compléter une collection temporaire consacrée aux 25 ans de Xbox. Jusqu’au 6 décembre 2026, la saison permet notamment de récupérer des pin’s virtuels à l’effigie de Halo, Fallout et Forza dans le jeu. Pour y participer depuis la France, cherchez l’événement dans l’application mobile.

Où trouver les objets Halo et Fallout

D’après les explications publiées par King, la saison comprend 81 pin’s répartis en neuf séries. Quand l’événement apparaît sur votre compte, ouvrez sa collection pour voir les séries et les emplacements à compléter. Continuez ensuite à avancer dans les niveaux de Candy Crush Saga pour obtenir des pin’s. L’éditeur ne précise pas un niveau minimal commun à tous les joueurs.

Le casque de Master Chief figure parmi les objets mis en avant. Le catalogue de la saison reprend huit univers, de Halo et Fallout à Forza, Sea of Thieves, DOOM, Banjo-Kazooie, Crash Bandicoot et Spyro. On peut aussi entendre des thèmes de jeux Xbox réarrangés pour l’événement.

La saison des 25 ans de Xbox dans Candy Crush Saga. Image : King / Xbox Wire.

Les univers Xbox réunis pour la saison. Image : King / Xbox Wire.

Une collection à compléter et un classement à part

La collection sert à retrouver les personnages et objets débloqués. Les ligues suivent une autre logique : elles proposent un classement sur le thème de l’arcade, avec des bonbons verts à collecter selon les règles de l’événement. Si vous voulez surtout compléter l’album, ouvrez la collection pour repérer les séries auxquelles il manque encore des pin’s.

Ce qui est accessible sur mobile en France

La saison se déroule dans l’application Candy Crush Saga, accessible sur iOS et Android. Vous pouvez commencer par vérifier que le jeu est à jour, puis regarder si la saison apparaît dans l’application. Elle ne nécessite pas de console Xbox ni d’abonnement Game Pass pour jouer aux niveaux de Candy Crush.

Les récompenses virtuelles restent distinctes du tirage au sort pour les pin’s physiques. Dans son annonce sur Xbox Wire, King réserve ce concours aux joueurs VIP aux États-Unis. En France, l’intérêt de l’événement se trouve donc dans la collection et les activités intégrées au jeu.