Guide d’achat : Le meilleur moniteur 4K UHD en 2023

Vous cherchez le meilleur moniteur 4K UHD en 2023 ? Avant de faire votre achat, il est essentiel de prendre en compte les nombreux modèles disponibles sur le marché. Quel type de rafraîchissement et quelle version de HDR choisir ? Nous allons répondre à vos questions.

Les critères clés pour un choix éclairé

Lors du choix d’un moniteur 4K UHD, plusieurs critères sont à considérer. D’abord, la taille de la diagonale est essentielle : si elle est trop petite, l’effet escompté ne sera pas au rendez-vous. Pour les modèles plus petits, une résolution QHD (2560 x 1440) sera suffisante. Autres facteurs importants : le type de panneau (VA, OLED, IPS), le taux de rafraîchissement, la technologie de synchronisation améliorée (AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync) et le support HDR.

Généralement, lorsqu’on parle de moniteurs 4K UHD, on fait référence à des modèles de proportions classiques 16:9, soit une résolution de 3840 x 2160. Certains moniteurs dits 4K peuvent cependant avoir des proportions et des résolutions légèrement différentes, comme 3840 x 1600.

Attention aux ports de connexion

N’oubliez pas de vérifier les ports de connexion. Votre moniteur doit-il être équipé d’un DP (DisplayPort) ou également d’un HDMI ? Et si oui, quelle version ? Les modèles avec une ancienne version de HDMI (par exemple, 1.4) ne sont généralement pas recommandés. Si vous envisagez de fixer votre moniteur au mur, assurez-vous qu’il est compatible avec le montage VESA. Vous pourriez également apprécier l’option PIVOT pour un écran rotatif. Pour ceux qui aiment le look futuriste, il existe des modèles ultra panoramiques ou avec un écran incurvé.

Choisir un moniteur 4K UHD : les options disponibles

Les moniteurs 4K UHD les moins chers peuvent coûter moins de 250 euros, mais il vaut vraiment la peine de réfléchir à l’opportunité d’investir un peu plus pour un modèle avec un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz. Les modèles avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz peuvent coûter plus de 500 euros, et ceux de 144 Hz – plus de 625 euros. Un moniteur est l’un des périphériques les moins souvent remplacés, donc vous devez supposer qu’il vous servira de nombreuses années – il est donc préférable de penser à long terme.

Les moniteurs les plus chers pour les graphistes professionnels peuvent coûter jusqu’à 6250 euros, tandis que les modèles haut de gamme pour les joueurs peuvent atteindre 3750 euros. Heureusement, il est possible de trouver de bons moniteurs 4K UHD à un prix nettement inférieur.

Moniteurs 4K 60 Hz

Choisir un moniteur avec cette fréquence de rafraîchissement ne semble pas très futuriste. Leur principal avantage est le prix. Les modèles les moins chers avec HDR, tels que le LG 27UL500P-W ou le Samsung Smart S32BM700UPX, peuvent être achetés pour un peu plus de 300 euros. Cependant, il y a un hic avec les modèles HDR les moins chers – ils ont une luminosité de seulement 300 cd/m², donc le seul avantage du HDR sur ces modèles est qu’il existe.

Des modèles comme le LG 27UP85NP-W, qui coûte environ 450-475 euros, offrent une luminosité de 400 cd/m², donc ils sont conformes à la norme HDR400 – mais c’est toujours insuffisant pour obtenir un effet réellement intéressant avec la technologie HDR. Un moniteur comme le MSI Summit MS321UP, qui est certifié HDR600, coûte déjà environ 950 euros – un prix où il serait préférable de chercher des moniteurs avec un taux de rafraîchissement plus élevé.

Moniteurs 4K 75 Hz

Il semble que les moniteurs 4K UHD avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz soient un compromis raisonnable entre les modèles 60 Hz et 144 Hz. Cependant, leur prix n’est pas particulièrement attrayant – pour quelques dizaines d’euros de plus, vous pouvez obtenir les modèles 144 Hz les moins chers.

Il n’y a pas beaucoup de modèles de moniteurs 4K 75 Hz disponibles à la vente, et les moins chers – comme l’iiyama XUB3293UHSN-B1 – coûtent environ 550 euros. Si vous êtes un graphiste ou un photographe professionnel à la recherche d’un moniteur d’une excellente qualité d’image, vous pouvez opter pour l’ASUS ProArt PA329C 4K HDR (75 Hz), qui coûte plus de 1250 euros, mais offre également HDR600.

Moniteurs 4K 144 Hz

Les moniteurs 4K 144 Hz les moins chers peuvent être achetés pour moins de 750 euros. Des modèles comme le Gigabyte M28U AE coûtent environ 675 euros et offrent non seulement un taux de rafraîchissement de 144 Hz, mais également le HDR de base (faible luminosité du panneau). Le Acer Nitro XV282KKV est nettement plus intéressant, offrant une luminosité de 400 cd/m² pour un coût d’environ 775 euros.

Le Philips 27M1F5800/00 pousse cette valeur à 450 cd/m², mais c’est le Dell G3223Q, qui coûte environ 875 euros, qui offre le HDR600. Ce dernier modèle est certainement celui sur lequel il vaut la peine de miser.

Comme vous pouvez le voir, il est possible de trouver des moniteurs 4K UHD très intéressants avec un taux de rafraîchissement élevé et une version HDR qui a un véritable impact – et ce, à un bon prix. Il convient également de dissiper l’idée fausse que le taux de rafraîchissement élevé n’est utile qu’aux joueurs. Ce n’est pas vrai, car même le travail de bureau ou la simple navigation sur Internet seront plus confortables sur un moniteur avec un taux de rafraîchissement élevé.

Rappelons enfin que la technologie de synchronisation améliorée doit être compatible avec la carte graphique – G-Sync pour les cartes GeForce, et FreeSync pour les cartes Radeon.

Samuel Le Goff, alias SamuGuru, est un fervent adepte de l’innovation et des nouvelles technologies. Passionné par l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle, l’impression 3D et les drones, il explore également les objets connectés et les start-ups prometteuses. Amoureux de science-fiction, SamuGuru partage ses trouvailles, réflexions et analyses sur son blog, tout en invitant ses lecteurs à débattre et échanger sur les tendances futuristes qui façonnent notre monde.