Saisissez l’Opportunité: Les Écouteurs Bluetooth de Sport Ordtop à -40% Plus 6€ Offerts, C’est Maintenant ou Jamais!

Dans l’effervescence du marché des écouteurs Bluetooth, Ordtop a réussi à faire une percée exceptionnelle avec ses nouveaux Écouteurs Bluetooth sans Fil Sport. Récemment lancés en 2023, ces écouteurs Bluetooth 5.3 se distinguent par leur technologie de pointe, leur design élégant et, plus que tout, leur tarif abordable qui s’est vu réduit de 40%, passant de 49,99€ à seulement 29,99€. Cependant, cette offre ne s’arrête pas là! En ce moment, bénéficiez d’une réduction supplémentaire de 6€ grâce à un coupon spécial, disponible jusqu’au mardi 6 juin 2023!

Une Technologie Avancée à Votre Portée

Ces écouteurs sans fil de la marque Ordtop sont dotés d’une technologie Bluetooth 5.3 avancée, assurant une transmission du signal plus rapide et stable. Avec eux, vous pouvez dire adieu aux interruptions de musique et aux pertes de signal. De plus, une fois appairés pour la première fois, les écouteurs se connectent automatiquement dès qu’ils sont sortis de leur étui de charge.

Hi-Fi Stéréo et Réduction de Bruit CVC 8.0



L’Ordtop i21L n’est pas qu’un simple gadget technologique, c’est un véritable bijou sonore. Dotés d’une conception stéréo unique et d’un pilote dynamique premium de 14.2 mm, ces écouteurs peuvent produire un son puissant, augmentant les basses de 33%, et offrant une qualité sonore Hi-Fi unique. De plus, ils sont équipés de la technologie de réduction du bruit CVC 8.0, permettant des appels clairs même dans un environnement bruyant.

Conçu pour les Sportifs



Avec un poids de seulement 4g par écouteur et des embouts en silicone disponibles en trois tailles différentes (S/M/L), l’Ordtop i21L est le compagnon idéal pour les amateurs de sport. La technologie étanche IP7 protège efficacement les écouteurs de la pluie et de la transpiration, ce qui les rend parfaits pour la course, le yoga, le cyclisme et même les exercices intenses.

48 Heures de Musique et Contrôle Tactile

En plus de toutes ces caractéristiques, les écouteurs Ordtop i21L offrent jusqu’à 48 heures de lecture avec le boîtier de charge. La charge complète ne prend que 1,5 heure grâce à l’interface de charge rapide USB-C. Le contrôle tactile permet de gérer facilement la lecture de la musique, le changement de chanson, le volume, la réponse aux appels, et plus encore.

Pour bénéficier de cette offre incroyable, suivez simplement les étapes suivantes :

Ajoutez l’article à votre panier. Accédez à votre panier une fois que vous avez terminé vos achats. Si l’article est éligible, l’offre de 6€ sera automatiquement appliquée lors de la finalisation de la commande.

Ne manquez pas cette opportunité de saisir ces écouteurs de sport révolutionnaires à un prix incroyablement réduit. Avec une réduction de 40% et un coupon de 6€, vous obtiendrez des performances inégalées sans casser votre tirelire. C’est maintenant ou jamais!

