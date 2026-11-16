GTA V dans un navigateur : ce qu’il reste du portage qui a fait le tour du Web

En octobre, une version non officielle de GTA V a brièvement permis à des joueurs de lancer le jeu dans un onglet. Le site d’origine a disparu quelques heures après avoir attiré l’attention. Des copies ont ensuite circulé, avec des résultats variables. Rockstar n’a pas lancé de version Web et les tests disponibles ne permettent pas de promettre qu’une copie fonctionne aujourd’hui.

Un jeu lancé dans un onglet, avec des données à télécharger

Les premières vidéos montraient des joueurs se déplaçant dans Los Santos à partir d’un navigateur. Selon le suivi technique publié par PortedGames, l’analyse des fichiers a identifié un programme WebAssembly qui traduit des appels graphiques du jeu pour utiliser WebGPU. Cela explique comment le navigateur pouvait afficher le jeu localement, sans qu’une console distante lui envoie simplement un flux vidéo.

Le chiffre d’environ 700 Mo repris dans les premiers articles concernait le chargement initial. PortedGames rapporte que l’analyse de PC Games Hardware a trouvé environ 21 Go d’archives chargées par morceaux au fil du jeu. Ouvrir un onglet évitait ainsi une installation classique, mais la connexion et les ressources de l’appareil restaient sollicitées.

Pourquoi les vidéos ne prouvent pas que le portage fonctionne encore

Le projet original est devenu inaccessible peu après sa diffusion le 6 octobre. Plusieurs publications ont attribué le retrait à Take-Two, maison mère de Rockstar. La raison exacte du retrait reste à distinguer du fait observable : le site original a cessé de donner accès à cette version du jeu.

Depuis, des copies ont continué à circuler. Lors d’un essai décrit par PortedGames, le menu d’une copie se chargeait, puis le jeu se fermait au lancement. L’accès à un menu ou à une page présentant le projet ne garantit donc pas qu’une partie est jouable. Certaines copies comportent aussi de la publicité et peuvent inviter le visiteur à installer un certificat. Quittez la page si un site vous demande ce type d’installation pour jouer.

GTA V, GTA Online et GTA VI : trois choses différentes

Les séquences du portage concernaient GTA V et son univers, même lorsque des éléments associés à une ancienne carte de GTA VI circulaient en parallèle. Elles ne démontraient aucun accès à GTA Online ou à GTA VI. À l’approche de la sortie du nouvel épisode, la référence reste la fiche officielle de Rockstar, qui annonce GTA VI le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S.