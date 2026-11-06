GTA Online : la statue de panthère revient à Cayo Perico, voici quand la chercher

Rockstar garantit la statue au premier passage de l’événement de la semaine. Distinguez le repérage de la finale et vérifiez les préparatifs déjà en cours.

Si vous retournez à Cayo Perico dans GTA Online du 5 au 11 novembre, cherchez la statue de panthère pendant votre repérage. Rockstar annonce que cette cible sera présente lors du premier passage de la semaine. Il s’agit d’un objectif du braquage, à récupérer pendant la finale après les préparatifs.

Vérifiez votre cible depuis le Kosatka

Depuis la table de planification de votre sous-marin, lancez une reconnaissance de Cayo Perico. Repérez la cible principale et vérifiez ce que le tableau affiche avant d’enchaîner les missions de préparation. Le bulletin Rockstar du 5 novembre limite la garantie à la première approche. Il ne promet pas une statue à chaque relance. Si un braquage était déjà préparé avant l’événement, regardez sa cible avant d’abandonner quoi que ce soit. L’annonce ne précise pas que l’objectif d’un repérage déjà réalisé sera remplacé.

Vous n’avez encore jamais lancé Cayo Perico ?

Le parcours d’introduction officiel commence par une rencontre avec Miguel Madrazo au Music Locker, sous le casino, puis passe par le Kosatka. L’objectif scénarisé consiste à retrouver les dossiers Madrazo. Rockstar ne détaille pas dans l’annonce de cette semaine la façon dont la garantie s’applique à cette mission d’introduction. Si vous débutez, terminez-la et consultez ensuite la cible proposée sur votre tableau.

Pendant la reconnaissance, notez aussi les accès et les butins secondaires que vous comptez utiliser. Rockstar rappelle que les emplacements découverts s’affichent ensuite sur l’écran du Kosatka. Vous pourrez décider du trajet avant le départ plutôt que d’improviser une fois à l’intérieur du domaine.