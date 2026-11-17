Les abonnés GTA+ sur PS5 et Xbox Series X|S pourront accéder à l’édition Standard de NBA 2K27 du 27 novembre au 15 janvier, sans achat supplémentaire pendant cette période. L’accès dépend de l’abonnement et de la console liée au compte.

Vice City s’invite sur les terrains

Le calendrier annoncé par 2K permet de situer ce changement. La troisième saison ajoute un parc inspiré de Vice City dans La Ville, ainsi que des tenues liées aux univers de Rockstar, dont des maillots et des uniformes. Le partenariat inclut aussi les couleurs spéciales du Miami Heat. La saison concerne le jeu de basket et son espace social.

Une édition spéciale et un accès temporaire

2K annonce aussi une édition numérique Vice City avec Bam Adebayo en couverture. Elle paraît séparément sur PS5, Xbox Series, Switch 2 et PC. L’avantage GTA+ décrit par 2K vise PS5 et Xbox Series. Le 15 janvier, la fenêtre se termine à 17 h en France métropolitaine, selon l’horaire de 11 h sur la côte est américaine. 2K annonce également une remise de 20 % sur l’achat de l’édition Standard pendant la période pour les membres concernés.

Les bonus GTA+ n’ont pas tous le même calendrier

La fenêtre pour jouer à l’édition Standard va du 27 novembre au 15 janvier à 17 h, heure de Paris. Un pack séparé est annoncé du 17 décembre au 31 mars à 18 h, heure de Paris, avec un bob et un tee-shirt Vice City, ainsi que des bonus de progression. La saison ajoute aussi des cartes MyTEAM et onze nouvelles configurations de joueurs, dont huit sont annoncées comme accessibles dès le départ. Le passe Pro ajoute des récompenses premium. Le communiqué indique un prix en dollars pour l’édition Vice City, et le prix français reste à vérifier selon la boutique.