GTA 6 : YouTube prépare un direct de 24 heures, voici quand le regarder en France

Le jeudi 19 novembre, YouTube et Rockstar accompagneront la sortie de GTA 6 avec un direct mondial. En France métropolitaine, l’avant-show débutera à 5 h, suivi à 6 h par le marathon de 24 heures. Si vous voulez regarder des créateurs découvrir Vice City, c’est ce deuxième horaire qu’il faut retenir.

Deux horaires à retenir le 19 novembre

Rendez-vous Heure de Paris Avant-show animé par RDCWorld Jeudi 19 novembre à 5 h Début du direct de 24 heures Jeudi 19 novembre à 6 h Fin théorique du marathon Vendredi 20 novembre vers 6 h

Le programme officiel indique 23 h le 18 novembre pour l’avant-show, puis minuit le 19, heure de la côte est américaine. Paris a six heures d’avance à cette date. Les horaires concernent la diffusion et sont indépendants du déblocage du jeu sur PS5 et Xbox Series.

En attendant le marathon, voici la bande-annonce de GTA 6.

Où regarder et qu’y verra-t-on ?

YouTube renvoie vers sa chaîne officielle. Le programme mêlera séquences de jeu en direct, discussions et contenus de créateurs. YouTube cite notamment Jake Baldino, Cinna, Jelly et Rivers. Une couverture depuis Miami est annoncée pour la fin du marathon. La plateforme ne donne pas dans son annonce l’horaire de chaque intervention.

Pour découvrir la ville et le jeu par vous-même, vous pouvez attendre avant de lancer le direct. Il est prévu pour montrer de vraies sessions de jeu, dont le contenu peut varier selon les créateurs. Si vous voulez surtout suivre l’événement, l’avant-show de RDCWorld est le premier rendez-vous annoncé.