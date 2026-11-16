GTA 6 : un vinyle dévoile des titres de Dua Lipa et Lana Del Rey avant la sortie

À quelques jours du lancement de GTA 6, une vidéo montrant des exemplaires du vinyle en avance a révélé la liste des morceaux de Grand Theft Auto VI: The Album. Deux des titres repérés sont Go Easy de Dua Lipa et Crazy for You de Lana Del Rey. Rockstar et Atlantic Records ont annoncé un album de 34 titres attendu le 19 novembre, le même jour que le jeu.

Ce que la vidéo révèle sur les 34 titres

Le relevé publié par PC Gamer s’appuie sur des vérifications rapportées par Rolling Stone et Billboard. La liste fait aussi apparaître Rhyno de Travis Scott, Power Trip de Jennie et Bright Lights, Big City de Keith Richards. Rockstar a confirmé le nombre de morceaux et la date de sortie. Les titres cités ici proviennent du relevé du vinyle et des recoupements de la presse.

Le duo français Justice apparaît deux fois sur la première face du vinyle. Starting from Zero réunit le duo et Michael McDonald. Flower in a Hurricane rassemble Justice, Tame Impala, SZA et King Gizzard & the Lizard Wizard. Le relevé mentionne aussi Étienne de Crécy parmi les artistes de Sexy Magic, aux côtés de Ca7riel & Paco Amoroso, PinkPantheress et Fred Again.

Où écouter l’album depuis la France ?

En France, vous pouvez ouvrir dès maintenant la fiche française de l’album sur Apple Music. Pour Spotify, Deezer ou YouTube Music, choisissez votre service depuis la page officielle de pré-enregistrement de Rockstar et Atlantic Records, également accessible depuis leur site français. Le pré-enregistrement permet d’ajouter l’album à sa bibliothèque à sa sortie. L’écoute des 34 titres est prévue à partir du 19 novembre 2026.

Les radios du jeu et la musique de Justice ont leurs propres morceaux

L’album de 34 titres constitue une sélection originale publiée avec Atlantic Records. Les radios de Vice City ont leur propre programmation, qui comprend aussi des titres sous licence. Une chanson absente du vinyle peut donc être présente dans une station du jeu.

Il existe également un projet distinct : la musique originale composée par Justice, qui accompagne l’action dans le jeu et doit faire l’objet d’une sortie séparée le 11 décembre. Si vous cherchez le disque sur lequel figurent Dua Lipa et Lana Del Rey, c’est bien Grand Theft Auto VI: The Album, daté du 19 novembre.