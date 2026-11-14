GTA 6 : Twitch va distribuer des codes chaque jour, voici ce qui est confirmé

Twitch distribuera des codes de GTA 6 chaque jour du 19 au 30 novembre. La plateforme l’a annoncé pendant la TwitchCon de San Diego. Les distributions seront organisées par surprise à partir de la sortie du jeu. Twitch n’a précisé dans son annonce ni le nombre de copies disponibles, ni la durée de visionnage éventuellement requise, ni les pays éligibles.

Un code du jeu et un badge Twitch sont deux récompenses différentes

La plateforme a présenté plusieurs opérations autour de GTA 6. Les badges et les émoticônes servent sur Twitch. Les cadeaux d’abonnement concernent certaines chaînes qui publient un récapitulatif de leurs diffusions. Les codes du jeu font l’objet d’une annonce séparée. Les conditions des récompenses de chaîne ne permettent donc pas de déduire celles des copies du jeu.

Le billet officiel ne précise pas quelle édition de GTA 6 sera remise, ni les plateformes couvertes par les codes. Il ne promet pas davantage de code à chaque spectateur qui regarde un direct. Pour un compte français, il faudra vérifier la région et la console indiquées dans les conditions de la distribution dès leur publication.

Kick a publié ses propres conditions

Les 10 000 codes de l’édition Ultimate annoncés dans les conditions officielles concernent la campagne de Kick, qui couvre les versions PS5 et Xbox Series. Le temps de visionnage demandé par Kick appartient à cette campagne. Twitch n’a annoncé ni ce quota ni la même mécanique.

Où vérifier les récompenses au lancement

À partir du 19 novembre, vérifiez les annonces de Twitch et la rubrique Drops et récompenses depuis votre compte. Si un code vous est attribué, vérifiez sa plateforme, sa zone de validité et sa date d’expiration avant de l’activer. Une promesse reçue par message privé qui réclame votre mot de passe ou vos coordonnées bancaires ne constitue pas une notification officielle.

Avant de vous engager à regarder longtemps un direct, vérifiez si la campagne affiche une condition de visionnage et si la récompense est un code du jeu. Si une fiche ne mentionne qu’un badge ou une émoticône, elle décrit une récompense Twitch distincte.