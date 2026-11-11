GTA 6 sur PS5 : votre manette va réagir dans tout le jeu, et vous pourrez régler l’intensité

La DualSense fera plus que vibrer dans GTA 6. PlayStation a confirmé le 10 novembre que le jeu exploite le retour haptique, les gâchettes adaptatives et le haut-parleur de la manette. Ces fonctions sont annoncées sur PS5. La PS5 Pro bénéficie aussi de traitements d’image spécifiques.

Ce que la DualSense ajoute sur PS5

Le retour haptique permet de différencier les sensations produites par la manette. Les gâchettes adaptatives ajoutent une résistance qui peut varier selon ce qui se passe à l’écran. Quant au haut-parleur intégré, il donne au jeu un point de sortie sonore distinct du téléviseur ou du casque. Sony confirme que le jeu exploite ces trois fonctions, sans détailler leur comportement pour chaque véhicule ou situation.

Si les vibrations vous gênent ou si la résistance rend la manette moins confortable, l’annonce indique que les effets sont réglables via les options d’accessibilité. Les noms et le détail des curseurs restent à vérifier dans le jeu à sa sortie. Pour voir la présentation des fonctions, la vidéo figure dans l’annonce de PlayStation.

PS5 Pro : les améliorations annoncées concernent aussi l’image

PlayStation cite la mise à l’échelle PSSR pour améliorer la netteté et des ombres calculées par lancer de rayons. La première technique vise à reconstruire une image plus détaillée. La seconde concerne la manière dont les ombres sont calculées. Ces éléments ne permettent pas à eux seuls de déduire le nombre d’images par seconde dans chaque mode.

Sur une PS5 standard, les fonctions de la manette restent donc le changement à retenir. Le son spatial Tempest 3D fait aussi partie des fonctions mises en avant par Sony. L’effet perçu dépendra de l’équipement sonore et de sa configuration.

Ce que vous pouvez préparer avant le 19 novembre

Vérifiez que vous utilisez bien une DualSense si vous voulez essayer ces fonctions, puis commencez avec vos réglages de confort habituels. Vous pourrez ensuite ajuster les effets dans le jeu. GTA 6 est attendu le 19 novembre. Le préchargement prépare l’installation, tandis que l’ouverture du jeu dépend de l’heure de lancement fixée par Rockstar.