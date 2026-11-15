GTA 6 sur PC : ce faux téléchargement peut voler vos mots de passe avant la sortie

Un faux téléchargement de GTA 6 sur PC promet de lancer le jeu avant sa sortie. Le fichier repéré par des chercheurs en sécurité ne contient pas le jeu : il peut dérober des mots de passe enregistrés, des sessions de navigation et des données liées à des portefeuilles de cryptomonnaies. Le moyen le plus simple de reconnaître le piège est de partir du calendrier officiel. Rockstar annonce le jeu le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Aucune version PC n’est annoncée pour ce lancement.

Une page convaincante peut distribuer un fichier dangereux

Dans le cas signalé, le téléchargement est annoncé à 72 Mo. L’archive examinée contient surtout un petit programme exécutable, sans les données attendues pour un jeu de cette taille. La page affiche aussi un numéro de version, un compteur de téléchargements et des badges censés attester que le fichier a été contrôlé. Ces éléments peuvent être ajoutés par le site lui-même. Ils ne prouvent ni l’origine du fichier, ni un contrôle par un organisme indépendant.

Le signal d’alerte le plus important apparaît quand une notice vous demande d’ignorer les avertissements de Windows, de couper une protection ou de donner des droits supplémentaires à un programme inconnu. Fermez la page et supprimez le fichier si vous l’avez seulement téléchargé. Une précommande ou un préchargement pour console se vérifie dans la boutique de la console ou auprès de Rockstar, qui détaille les plateformes du préchargement.

Steam, messagerie et navigateur peuvent être concernés

Le programme signalé vise notamment les identifiants de Steam et Roblox, les mots de passe conservés par le navigateur et les données qui permettent de rester connecté à un site. La messagerie mérite une attention particulière : si quelqu’un y accède, il peut parfois demander la réinitialisation d’autres comptes. Pour les portefeuilles de cryptomonnaies, vérifiez aussi les adresses de destination avant tout virement et faites-vous accompagner si vous soupçonnez un vol.

Vous avez ouvert le programme ? Voici l’ordre des vérifications

Déconnectez le PC d’Internet. Coupez le Wi-Fi ou débranchez le câble réseau. Évitez d’utiliser ce PC pour changer vos mots de passe. Utilisez un appareil de confiance. Sécurisez d’abord votre messagerie, puis les comptes de jeu et les autres services sensibles. Changez les mots de passe réutilisés, fermez les sessions inconnues et activez la double authentification. Faites analyser le PC. Lancez une analyse de sécurité complète et demandez de l’aide si vous observez des connexions inhabituelles ou des transactions inconnues. En France, Cybermalveillance.gouv.fr propose un diagnostic et oriente vers une assistance.

La campagne du moment s’ajoute aux fausses offres d’accès anticipé qui circulent autour du jeu. Retenez le même réflexe face à une annonce sur un réseau social ou un forum : ouvrez vous-même la boutique officielle, puis vérifiez la plateforme et la date avant de télécharger quoi que ce soit.