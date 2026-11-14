GTA 6 sort deux jours après l’annonce des nommés : peut-il encore gagner ?

Les Game Awards dévoileront leurs nominations le 17 novembre à 18 h en France métropolitaine. GTA 6 sortira le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Ces deux dates peuvent donner l’impression que le jeu de Rockstar rate la cérémonie. Le règlement laisse pourtant la porte ouverte. La question est de savoir si le jury a pu découvrir le jeu assez tôt pour l’évaluer. L’annonce du direct fixe le rendez-vous de mardi.

Pour les catégories générales, les jeux doivent être commercialisés au plus tard le 20 novembre à 21 h, heure du Pacifique, soit le 21 novembre à 6 h en France métropolitaine. La sortie du 19 novembre se situe donc dans la période prévue, à condition que le calendrier annoncé par Rockstar soit maintenu.

La date limite détermine quels jeux peuvent concourir. La liste révélée mardi correspond, elle, aux choix faits par les jurés. Le règlement des Game Awards prévoit que les éditeurs peuvent transmettre des exemplaires ou des codes avant la sortie pour donner au jury le temps de jouer. Cette possibilité explique comment un jeu encore indisponible au public pourrait apparaître parmi les nommés. L’organisateur ne précise pas si Rockstar a fourni de tels accès ni combien de temps les jurés auraient eu pour s’en servir.

Ce qu’il faudra regarder mardi à 18 h

Si GTA 6 figure dans la liste du jeu de l’année, il pourra concourir pour ce prix. S’il est nommé uniquement dans une autre catégorie, c’est pour ce prix-là qu’il sera en lice. Et si son nom n’apparaît pas dans la liste des candidats au jeu de l’année, sa sortie deux jours plus tard ne lui attribuera pas de place dans cette sélection.

C’est aussi une bonne raison de se méfier des pronostics qui se fondent seulement sur les dates. La sortie du 19 novembre rend le jeu éligible au regard du calendrier. Elle ne dit rien sur les votes reçus ni sur l’ampleur du jeu que les jurés ont pu parcourir avant de rendre leur choix.

Le prix du public suit un autre calendrier

La catégorie Players’ Voice a ses propres règles. Le vote y revient au public et la date limite de sortie est fixée au 30 novembre. Une éventuelle participation de GTA 6 à ce vote serait donc distincte de sa présence parmi les candidats au jeu de l’année. Pour suivre l’issue des prix, la cérémonie est prévue dans la nuit du 10 au 11 décembre en France. Calendrier et règles des votes.