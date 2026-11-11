GTA 6 sort dans huit jours, et Rockstar ouvre déjà la billetterie d’un festival avec Justice et Travis Scott

Vice City a déjà sa bande-annonce. Elle aura aussi son festival. Rockstar et PlayStation organisent à Miami un concert dédié à GTA 6 le 21 novembre, deux jours après la sortie du jeu. Ce mercredi 11 novembre à 18 h en France métropolitaine, les personnes tirées au sort pourront acheter leurs places.

Justice jouera aux côtés de Travis Scott et Cardi B

Le rendez-vous est fixé à Mana Wynwood, à Miami. Rockstar annonce deux scènes et une programmation mêlant rap, musiques électroniques et artistes latinos. Parmi les noms figurent Travis Scott avec Cactus Jack, Cardi B, Metro Boomin, Tainy et Rauw & Friends. Le duo français Justice y donnera un DJ set.

Pour les joueurs français, la présence de Justice donne une raison de suivre l’événement même à distance. La programmation fait le lien entre les artistes associés au jeu et ceux de son album officiel. Elle ne fournit pas la liste complète des titres que l’on entendra au volant dans Vice City.

Qui peut acheter des billets ce mercredi ?

La page officielle du festival précise que la phase d’inscription au tirage a pris fin le 10 novembre. La vente annoncée pour aujourd’hui concerne les personnes sélectionnées qui ont reçu un code. Rockstar indique une limite de deux billets par acheteur, des billets non transférables et un âge minimum de 17 ans.

L’heure de midi sur la côte est américaine correspond à 18 h en France. Le site officiel donne les modalités d’accès sur place. Au moment de la vérification, il ne mentionne pas de retransmission en direct.

Ce que le festival permet de découvrir

Si vous cherchez à retrouver la musique du jeu, distinguez les morceaux annoncés sur l’album, la programmation du festival et les futures radios du jeu. Un artiste peut figurer dans plusieurs de ces ensembles sans que chaque morceau joué sur scène se retrouve dans GTA 6. Le jeu sort le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series X|S. Le concert arrive le samedi suivant.