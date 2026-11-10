Un marchand britannique annonce un poster A3, mais ce supplément ne doit pas être confondu avec la carte de Leonida ni être supposé identique dans chaque offre française.

GTA 6 sur PS5 : un poster dans la boîte, mais toujours pas la carte attendue

La boîte de GTA 6 ne sera pas entièrement vide pour les collectionneurs. Le marchand britannique The Game Collection annonce un poster A3 recto verso dans l’édition PS5 qu’il s’apprête à expédier. Une précision qui ne change pas le point essentiel : cette version contient un code de téléchargement, et non un disque.

Autre différence avec les souvenirs laissés par les anciens GTA : le poster annoncé n’est pas une carte du monde. Ceux qui attendent de déplier Leonida sur leur table doivent donc distinguer le contenu de la boîte et les autres supports annoncés par Rockstar.

Ce que le marchand britannique annonce précisément

Selon les informations rapportées par Push Square le 9 novembre, The Game Collection confirme une affiche au format A3, avec l’illustration de couverture d’un côté et un autre visuel de l’autre. Le marchand prévoit de commencer les expéditions plus tard cette semaine.

Il s’agit ici d’une confirmation concernant l’offre de ce distributeur britannique. Avant de considérer le contenu comme garanti pour votre propre commande française, vérifiez la description de l’édition vendue et les éléments annoncés par le commerçant. Une photo de déballage ne remplace pas le détail du produit que vous avez réservé.

Le poster de la boîte et la carte de Leonida sont deux objets différents

Rockstar a annoncé séparément une version imprimable de l’illustration et de la carte de Leonida, disponible gratuitement en téléchargement le 19 novembre. Une version physique recto verso est également prévue après le lancement, selon les précisions de son annonce de préchargement.

Le petit supplément glissé dans une boîte ne permet donc pas de conclure que la carte y est revenue. Pour un collectionneur, la différence est réelle : une affiche décorative montre une illustration, tandis qu’une carte permet de regarder l’organisation du monde et ses lieux.

Si c’est surtout cet objet qui motive votre achat en boîte, attendez de connaître le contenu exact de l’offre. L’emballage peut avoir un intérêt pour une collection, sans offrir les accessoires que l’on associe spontanément aux précédents épisodes.

Un code ne s’utilise pas comme un disque

Le fonctionnement numérique a aussi des conséquences concrètes. L’assistance PlayStation rappelle qu’un code ne peut être utilisé qu’une seule fois et que le contenu obtenu ne se transfère pas ensuite d’un compte à un autre. Vérifiez donc le compte connecté avant de l’activer.

La région compte également : le code doit correspondre à celle du compte PlayStation. Ce contrôle est particulièrement utile si vous envisagez une commande auprès d’un marchand étranger, attiré par une affiche ou une disponibilité différente.

Enfin, le boîtier n’évite pas le téléchargement. La FAQ officielle de Rockstar demande jusqu’à 212 Go d’espace libre selon l’appareil. Recevoir la boîte et pouvoir lancer immédiatement le jeu sont donc deux choses distinctes : il reste à activer le code, récupérer les fichiers et attendre le déblocage prévu à la sortie.

Crédit image : Rockstar Games.