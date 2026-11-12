GTA 6 ou Miami ? Cette vidéo repartagée par Rockstar a trompé des fans

Une rue ensoleillée, des palmiers et des voitures que certains fans avaient déjà vues circuler à Miami. La vidéo publiée par le compte local Only in Dade a d’abord ressemblé à une scène filmée dans la ville. Rockstar Games l’a repartagée en story sur Instagram. Ce relais rapproche le clip de la promotion de GTA 6, mais laisse ouverte une question : comment les images ont-elles été produites ?

Pourquoi le compte qui a publié la vidéo change la perception

Only in Dade publie habituellement des scènes tournées à Miami et dans ses environs. Des voitures inspirées du jeu avaient aussi été vues dans la ville dans le cadre de sa promotion. Une nouvelle vidéo montrant ces véhicules sous des palmiers pouvait donc passer pour la suite de cette opération. La légende jouait elle-même sur l’ambiguïté en décrivant Miami comme une simulation.

La publication ci-dessous permet de voir la séquence qui a déclenché les comparaisons. Elle est relayée par le compte de suivi Rockstar de Ben, qui rapporte le partage en story.

Le montage en couverture date de 2024. Le clip dont il est question ici figure dans la publication ci-dessous.

Ce que le partage de Rockstar permet de dire

Le relais du studio renforce le lien avec la campagne de GTA 6. Il ne documente ni la plateforme, ni le mode de capture, ni les éventuelles retouches. Un rapprochement effectué par des fans avec une vidéo tournée à Miami aide à comprendre la ressemblance, mais ne suffit pas à établir que le clip reproduit précisément cette scène.

L’éclairage et les reflets ont leur part dans l’illusion. L’ordre des informations compte aussi : en voyant d’abord le nom d’un compte local et une rue familière, le spectateur interprète la scène comme une vidéo de Miami avant même d’en examiner les détails. Pour juger ce que le jeu affichera sur console, il faudra des séquences identifiées avec leur plateforme et leurs conditions de capture.