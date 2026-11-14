GTA 6 a son propre dessin animé : voici le premier aperçu de Macca & Friends

Avant le lancement de GTA 6, une bande-annonce d’une trentaine de secondes présente une émission fictive de Vice City. Son héros s’appelle Macca, c’est un alligator, et la vidéo annonce le 19 novembre sur Weazel, la chaîne de télévision de l’univers GTA. Rockstar fixe la sortie du jeu au même jour sur PS5 et Xbox Series X|S.

Un dessin animé présenté comme une vraie émission de Vice City

Le teaser, publié par DiscussingFilm, montre Macca aux côtés d’autres animaux dans une séquence animée aux couleurs vives. Le carton final présente le programme comme le ferait une chaîne de télévision, avec un nom d’antenne et une date de diffusion. C’est cette mise en scène qui donne une idée de la place que Rockstar veut donner à la culture populaire de Leonida.

Voici les images originales. Le carton de fin indique le rendez-vous sur Weazel.

Macca était déjà une vedette dans les publicités de Rockstar

En septembre, Rockstar présentait déjà l’alligator comme la vedette d’une émission populaire de Leonida. Le personnage servait de fil conducteur à un coffret de collection, avec une figurine et des objets inspirés de l’univers de Vice City. Le nouveau teaser donne enfin un aperçu du dessin animé dont ces objets reprennent les personnages.

Pourra-t-on regarder des épisodes entiers dans GTA 6 ?

La vidéo donne une date et une chaîne fictive. Elle ne précise ni le nombre d’épisodes, ni leur durée, ni comment le joueur pourra les retrouver. Les amateurs de la télévision parodique de GTA V ont donc un indice de plus sur l’ambiance de Leonida. Pour savoir si Weazel proposera des épisodes complets ou des séquences accessibles à certains moments, il faudra attendre de voir le jeu en action.

Le 19 novembre figurant dans la vidéo correspond à la date de sortie du jeu, tandis que « Weazel » désigne son diffuseur fictif. Le carton ne donne donc ni horaire de diffusion réel ni plateforme de streaming à consulter.