Le mod GTA IV RTX passe en version 1.7.3 pour corriger une fermeture au lancement liée au Rockstar Games Launcher et à Social Club.

GTA 4 ne démarre plus avec ce mod graphique ? Un correctif vise la mise à jour de Rockstar

Une mise à jour du lanceur peut suffire à casser un jeu modifié, même sans toucher directement à ses fichiers graphiques. C’est le problème visé par GTA IV RTX 1.7.3, publié le 4 novembre sur le dépôt original du créateur xoxor4d. Ce correctif s’adresse au mod RTX Remix de GTA 4, pas à toutes les installations du jeu.

Le symptôme décrit est précis : le jeu se ferme au démarrage après une mise à jour du Rockstar Games Launcher ou de Social Club. Pour les joueurs concernés, chercher un réglage graphique moins gourmand ne répond donc pas forcément à la cause du problème.

Une surimpression confondue avec le jeu

Le développeur explique que la nouvelle surimpression Social Club crée temporairement un périphérique Direct3D. Le mod et le pont Remix le prenaient pour celui de GTA 4. La version 1.7.3 corrige cette confusion et rectifie également les paramètres d’optimisation de la compilation ReleaseSteam.

Le détail compte : un outil qui intercepte le rendu doit reconnaître le bon contexte graphique. Un changement extérieur au jeu peut modifier cette reconnaissance, d’où un échec immédiat plutôt qu’une simple baisse du nombre d’images par seconde.

Les grandes transformations visuelles viennent des versions précédentes

Les améliorations de l’eau, des flaques et de l’éclairage ne sont pas toutes apparues avec ce correctif. DSOGaming les détaillait le 3 novembre, à propos des versions 1.7.1 et 1.7.2. Le dépôt date cette dernière du 2 novembre.

Le projet fait notamment passer les données de la scène par l’API Remix et retravaille la météo. Les réglages de la 1.7.2 cherchent aussi à réduire le coût de certains effets. Ces changements restent distincts du correctif de lancement publié aujourd’hui.

Il s’agit d’un mod communautaire non officiel, et non d’un remaster Rockstar. Les fichiers, instructions et différentes versions sont disponibles sur GitHub. Avant de remplacer une installation déjà modifiée, il faut suivre les indications correspondant à sa version : la présence d’un correctif ne garantit pas la compatibilité avec tous les autres mods installés.

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