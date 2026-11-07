Une anomalie dans le code ne dit pas toujours si quelqu’un peut s’en servir pour compromettre un logiciel. Avec GPT-6 Cyber, annoncé le 5 novembre, OpenAI veut aider les équipes de sécurité à franchir cette étape : reproduire une faille dans un environnement autorisé, montrer ce qu’elle permet réellement et vérifier un correctif. L’entreprise a déjà utilisé le modèle sur Firefox et sur le noyau Linux.

Ce que le modèle a trouvé dans Firefox et reproduit sous Linux

Dans son annonce, OpenAI rapporte avoir produit des tests reproductibles pour 81 failles jusque-là inconnues, classées de gravité élevée par Mozilla. L’équipe a aussi montré que 30 problèmes déjà connus étaient plus graves qu’on le pensait. Elle a transmis à Mozilla les éléments permettant de les reproduire, avec des propositions de correctifs. Mozilla a commencé à publier des corrections.

Les chiffres Linux décrivent un autre travail. Selon OpenAI, le modèle a reproduit 1 724 vulnérabilités et développé des preuves d’exploitation fonctionnelles pour 948 d’entre elles. Une preuve d’exploitation montre qu’une faille a un effet concret dans les conditions de l’essai. Ces 948 résultats ne correspondent donc pas à autant de découvertes inédites. OpenAI dit avoir transmis 304 constats critiques aux mainteneurs, avec des propositions de correctifs.

Ce que les scores mesurent réellement

Sur ExploitGym, le modèle réussit 48,5 % des tâches, contre 32,1 % pour GPT-5.6 Cyber. Le test lui indique la vulnérabilité à exploiter. OpenAI a aussi mesuré la recherche de failles sans accès au code source : sur ce test web, GPT-6 Cyber retrouve 40,3 % des vulnérabilités attendues, contre 32 % pour GPT-6 Astra. Les deux chiffres répondent à des questions différentes : exploiter une faille déjà désignée ou la repérer soi-même.

Un troisième test vérifie si le modèle s’en prend à des services qui ne font pas partie de la mission. OpenAI rapporte qu’il évite ces services dans 99,93 % des cas sans les instructions de déploiement, et dans 100 % des essais avec elles. Ce résultat porte sur le scénario testé. Il ne garantit pas que l’agent restera dans le périmètre dans chaque situation réelle.

Un accès réservé aux équipes autorisées

GPT-6 Cyber dérive de GPT-6 Astra et est spécialisé dans les tests de sécurité. Il est proposé au départ à une sélection de clients approuvés de Daybreak Red, via l’API et Codex. La fiche de sécurité décrit notamment la vérification d’identité, l’authentification renforcée et, pour l’API, la restriction des connexions à des adresses IP approuvées.

Pour les utilisateurs de Firefox, le bénéfice arrive lorsque les correctifs sont intégrés au navigateur et déployés. Une faille reproduite en laboratoire, une correction acceptée et une version installée sur votre appareil sont trois étapes distinctes. C’est la dernière qui vous protège.