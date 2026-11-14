Google Play Store : l’installation tourne en rond ? Les vérifications à faire

Le Google Play Store peut afficher « Installation… » alors que la barre de téléchargement est arrivée au bout. Avant de relancer plusieurs fois la même application, repérez si le blocage intervient pendant le téléchargement ou après. Ce détail aide à savoir s’il faut d’abord vérifier la connexion, le stockage ou le fonctionnement de la boutique.

Si le téléchargement est terminé, regardez l’espace libre

Ouvrez Paramètres > Stockage. L’installation exige de la place pour préparer les fichiers, puis les écrire sur le téléphone. La taille affichée dans le Play Store ne vous donne donc pas à elle seule l’espace libre nécessaire. Dans son guide de dépannage, Google indique qu’un appareil disposant de moins de 1 Go peut manquer de place pour télécharger et installer des applications. Ce seuil sert de repère, surtout si le problème survient sur plusieurs applications.

Libérez de l’espace à partir de fichiers déjà sauvegardés, puis redémarrez le téléphone. Si l’application est encore marquée « En attente », regardez aussi si d’autres mises à jour sont en cours et essayez sur une connexion Wi-Fi stable.

Videz d’abord le cache du Play Store

Ouvrez Paramètres > Applications > Google Play Store > Stockage et cache, puis appuyez sur Vider le cache. Le nom du menu peut changer selon la marque. Rouvrez la boutique et relancez une seule installation pour voir si elle se termine. Si plusieurs téléchargements restent bloqués, Google propose ensuite d’effacer les données de la boutique. Cette étape peut réinitialiser certains réglages du Play Store, notamment le contrôle parental et la protection par mot de passe. Pensez à les revoir après l’opération.

Si une seule application refuse de s’installer

Pour isoler le problème, faites un essai avec une autre application de petite taille. Si les deux restent bloquées, concentrez-vous sur les réglages du téléphone et de la boutique. Si une seule pose problème, relevez sa version, votre version d’Android et le code d’erreur éventuel avant de contacter son éditeur.