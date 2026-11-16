Google Pixel : le menu Famille réunit le stockage partagé et la localisation

Vous partagez un abonnement Google One ou la localisation avec un proche ? Google commence à réunir ces réglages dans une rubrique Famille, directement dans les paramètres des Pixel. Elle permet de voir les membres du groupe, de retrouver les services partagés et de gérer le partage de position. Google a annoncé ce menu dans le Pixel Drop de novembre. Il a déjà été observé sur un Pixel 11 Pro XL et un Pixel 10 Pro.

Où trouver le menu sur votre Pixel

Ouvrez Paramètres et cherchez Famille près du haut de la liste, sous la zone de votre compte Google. Si la rubrique apparaît, ouvrez-la puis vérifiez que vous utilisez le compte rattaché à votre groupe familial. Les captures du déploiement publiées par 9to5Google montrent le menu sur un Pixel 11 Pro XL encore équipé de la mise à jour d’octobre. L’apparition de la rubrique peut donc dépendre d’une activation progressive côté Google.

Si elle manque, vérifiez les mises à jour du téléphone et des applications, puis gardez vos accès actuels pendant le déploiement. Google ne donne pas dans cette annonce de calendrier distinct pour la France, et les deux modèles observés ne constituent pas une liste exhaustive.

Voir le stockage partagé sans chercher dans plusieurs applications

Le nouvel écran regroupe des accès à Google One, à la bibliothèque familiale Google Play et au calendrier familial. Il peut aussi afficher des raccourcis vers les moyens de paiement partagés. Pour un foyer où plusieurs personnes utilisent le même forfait Google One, on peut ainsi retrouver le stockage utilisé depuis les paramètres du téléphone. La rubrique montre les avantages et les réglages associés au groupe familial.

Sélectionner un proche ouvre une page dédiée. Les options peuvent varier selon le rôle de la personne dans le groupe et les services qu’elle partage. Avant d’ajouter un membre ou de modifier un moyen de paiement, il vaut donc la peine de vérifier quel compte est actif et quelles autorisations sont affichées.

La position reste un partage volontaire

Le menu Famille permet de retrouver la position en direct des proches qui la partagent déjà avec vous ou d’ouvrir les réglages pour lancer un partage. L’appartenance au groupe familial ne rend pas automatiquement visible la position de ses membres. Avant d’activer l’option, vérifiez avec quel compte vous partagez votre position et avec qui. Cette distinction est importante dans un foyer qui veut partager un abonnement ou un calendrier tout en gardant la localisation désactivée.

Le premier usage à essayer est celui qui vous concerne déjà : consulter le stockage commun, vérifier les membres du groupe ou retrouver un partage de position actif. Le gain vient surtout du raccourci dans les paramètres, qui évite de passer d’une application Google à une autre.