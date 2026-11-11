Google Pixel : Android 17 QPR2 arrive un mois plus tôt

Android 17 QPR2 commence à être distribué avec la mise à jour Pixel de novembre, avant la fenêtre de décembre attendue pour cette version trimestrielle. Le déploiement concerne plusieurs générations, du Pixel 6a à la famille Pixel 11, et s’effectue progressivement.

Une mise à jour trimestrielle, au-delà du correctif mensuel

QPR désigne une mise à jour trimestrielle d’Android. Elle peut modifier certains comportements du système et intégrer des corrections de fonctionnement, en plus du niveau de sécurité du mois. Sur un Pixel, la version principale continue donc d’afficher Android 17 même après l’installation. Pour savoir ce qui a réellement changé, relevez le numéro de version et la date du correctif.

Où vérifier sur votre Pixel

Allez dans Paramètres → Système → Mises à jour logicielles et lancez la recherche de mise à jour du système. Vous pouvez aussi retrouver le numéro de build dans À propos du téléphone. La mise à jour du système Google Play apparaît dans une rubrique distincte et peut afficher une date différente.

En France, le délai peut dépendre du modèle et de la vague de déploiement. Si le téléphone vous indique qu’il est à jour, vous pouvez relancer la recherche plus tard. L’installation manuelle ou l’inscription à une bêta n’est pas nécessaire pour recevoir la version stable.