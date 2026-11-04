Google Messages teste de grandes photos pour vos conversations épinglées

Les contacts épinglés deviennent plus visibles dans une bêta de Google Messages, mais perdent l’aperçu du dernier message. La recherche change aussi de place.

Vos proches pourraient bientôt occuper une place beaucoup plus visible dans Google Messages. L’application teste une présentation où les conversations épinglées quittent la liste habituelle pour apparaître sous forme de grandes photos de contacts, au-dessus des autres échanges.

Le changement a été repéré dans le canal bêta et présenté le 3 novembre par 9to5Google. Il n’est pas encore largement distribué, même aux testeurs.

Des visages plus faciles à repérer, moins de texte à lire

Aujourd’hui, une discussion épinglée reste une ligne de conversation placée en tête de liste. Dans la présentation testée, les photos se détachent dans la zone supérieure. L’accès aux personnes choisies devient plus visuel, mais les autres échanges descendent dans l’écran.

Ce parti pris a une contrepartie : l’aperçu du dernier message disparaît de ces raccourcis. Repérer un contact et retrouver le contenu d’une conversation sont deux tâches différentes. Le nouveau dessin favorise la première ; il oblige à ouvrir l’échange pour retrouver son contexte.

La recherche descend près du pouce

Google teste aussi le déplacement de la recherche vers un bouton flottant dans la partie basse, à côté de celui qui sert à démarrer une discussion. Pendant le défilement, le bouton de recherche prend une forme allongée et le second se réduit. Dans l’autre état, une loupe ronde accompagne le bouton de nouvelle conversation.

Ce déplacement rapproche la recherche de la zone accessible à une main. Il ne s’agit pas d’un nouveau moteur de recherche dans les messages : c’est d’abord son accès qui change.

Ces essais sont distincts du renouvellement récent de l’icône de l’application. Leur présence dans une bêta ne fixe ni date de sortie générale ni disponibilité sur tous les téléphones. Si votre liste conserve son apparence habituelle, cela reste cohérent avec ce déploiement limité.