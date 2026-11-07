Google Forms : Gemini peut analyser vos réponses, mais ces conditions peuvent bloquer la fonction

Un formulaire rempli ne livre pas toujours une conclusion évidente. Il faut encore rapprocher les réponses, compter les avis et comprendre ce qui mérite une action. Google ajoute justement à Forms une analyse avec Gemini, annoncée le 5 novembre. Elle ne sera toutefois pas proposée sur tous les formulaires ni à tous les comptes.

La nouveauté vise l’ensemble des réponses, au-delà du résumé d’une seule question ouverte. Son intérêt : faire ressortir les tendances d’un questionnaire sans commencer par construire soi-même chaque calcul.

Douze réponses, trois questions et un formulaire éligible

La documentation Google fixe un seuil précis : au moins 12 réponses et 3 questions. Les questionnaires configurés en quiz ne sont pas concernés. Autre obstacle possible : si une feuille Sheets est associée au formulaire et que vous n’y avez pas accès, l’analyse n’est pas disponible.

Sur ordinateur, ouvrez le formulaire puis l’onglet Réponses. La section consacrée aux analyses permet de lancer la génération et de consulter les étapes suivies. Ne lui appliquez pas les seuils d’autres outils Gemini présents dans Forms : résumé de texte et analyse globale sont deux fonctions distinctes.

Une tendance n’est pas une explication à elle seule

D’après l’annonce de Google, Gemini peut effectuer des calculs, relever des corrélations et proposer des pistes d’action. Pour un questionnaire après un événement, rapprocher les réponses sur l’horaire et la satisfaction peut, par exemple, aider à repérer un point à examiner.

Mais une association entre deux réponses ne prouve pas que l’une cause l’autre. Si les personnes insatisfaites préfèrent un autre horaire, cela ne démontre pas que déplacer l’événement réglera le problème. La qualité de l’analyse dépend aussi des questions posées : une question ambiguë ne devient pas précise parce qu’une IA en traite les réponses.

Avant d’agir, revenez aux données : combien de personnes ont répondu, que leur demandait-on exactement, et la synthèse reflète-t-elle leurs avis ? Les étapes de calcul proposées donnent un moyen de contrôler le résultat. Elles ne dispensent pas de cette lecture.

Pourquoi le bouton peut encore manquer

La fonction concerne notamment Business Standard et Plus, Enterprise Standard et Plus, Education Plus, Google AI Pro et Ultra, ainsi que certains modules éducatifs. Un compte Google gratuit ne garantit pas cet accès. Les fonctions intelligentes doivent aussi être autorisées dans l’organisation.

Le déploiement a commencé le 2 novembre pour les organisations en version rapide. Pour celles en version planifiée, il débute le 19 novembre, avec jusqu’à quinze jours de déploiement dans chaque cas. Si votre formulaire remplit les conditions mais que l’outil est absent, vérifiez donc l’offre du compte et le calendrier de votre organisation avant de modifier les questions ou de recréer le formulaire.