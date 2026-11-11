Google Flights : les meilleures astuces pour trouver des vols pas chers depuis votre téléphone

Sur Google Flights, les trois leviers les plus utiles se trouvent avant le paiement : comparer plusieurs dates, élargir les aéroports et suivre le prix. Le comparateur fonctionne dans le navigateur du téléphone. Il aide à repérer une offre, puis vous redirige vers la compagnie ou le vendeur pour vérifier le tarif final.

Renseignez l’aéroport de départ, la destination, le nombre de voyageurs et les dates approximatives. Ouvrez ensuite le calendrier pour repérer les jours moins chers. Si vous décalez le départ, déplacez aussi le retour pour comparer des séjours de durée équivalente. Un aller moins cher peut être annulé par un retour plus coûteux.

Quand vous avez besoin d’un vol direct, appliquez le filtre avant de comparer. Sans cela, le tarif le plus bas peut correspondre à une correspondance longue ou à une arrivée qui vous oblige à payer une nuit supplémentaire.

Essayez un autre aéroport, ou laissez la destination ouverte

Si vous hésitez entre plusieurs villes, utilisez Explorer avec votre ville de départ et votre période. Lorsque vous comparez deux aéroports, ajoutez le coût et le temps du trajet jusqu’à l’aéroport au prix du billet. Faites le même calcul à destination, surtout pour une arrivée tardive.

Activez le suivi des prix si vous pouvez attendre

Après une recherche, activez Suivre les prix. Vous pouvez suivre les dates retenues ou choisir Toutes les dates si votre séjour est flexible. Google explique qu’il peut envoyer un e-mail en cas de changement significatif. Vous pouvez aussi suivre un vol précis après l’avoir sélectionné. Consulter le mode d’emploi de Google.

Vérifiez le montant à payer chez le vendeur

Comparez le total avec les mêmes options de bagages, la même classe et des horaires acceptables. Vérifiez les conditions de modification et d’annulation sur le site qui vend le billet. Les indications de Google sur l’évolution probable d’un tarif peuvent aider à se décider, mais le prix final se vérifie avant de payer. Comprendre les indications tarifaires de Google Flights.