Google confirme des offres de départ volontaire à certains salariés français depuis juin. Leur extension est révélée par Reuters, sans bilan chiffré pour la France.

Google propose aussi des départs volontaires en France : ce que l’entreprise a confirmé

La France figure parmi les pays où Google a étendu son programme de départs volontaires. L’entreprise l’a confirmé à Reuters, qui révèle cette extension le 4 novembre : des propositions ont été faites à certains salariés depuis juin 2026, également au Canada, en Allemagne, au Japon et en Suisse.

La date compte. Il s’agit d’un dispositif engagé cet été et rendu public aujourd’hui, pas de l’annonce d’une nouvelle vague de suppressions de postes prenant effet ce mercredi en France.

Des offres de départ, sans bilan français publié

Google confirme avoir élargi à quelques pays un programme commencé dans certaines équipes en 2025. Reuters n’a pas pu établir combien de personnes ont accepté les nouvelles propositions. Aucun total de départs français ni détail général des indemnités applicables en France n’est donné dans cette information.

Une proposition de départ volontaire ne permet donc pas de compter autant de postes supprimés. Il faudrait connaître le nombre d’offres acceptées et le devenir des postes pour dresser un tel bilan. Les conditions rapportées pour un autre pays ne peuvent pas davantage être présentées comme celles des salariés français.

Un redéploiement qui accompagne les priorités de Google

L’enquête replace ces offres dans un contexte de dépenses importantes consacrées à l’intelligence artificielle et de réallocation des ressources. Elle souligne aussi que les effectifs d’Alphabet ont continué à progresser au fil des derniers trimestres. Un groupe peut recruter dans certaines activités tout en cherchant à réduire ou réorganiser d’autres équipes.

Cela n’établit pas que chaque départ serait causé par le remplacement d’un salarié par une IA. L’information disponible concerne un programme de gestion des effectifs ; elle ne mesure pas une automatisation poste par poste.

Pour la France, le fait confirmé reste donc circonscrit : certains salariés ont reçu une offre dans un programme élargi depuis juin. Le nombre d’acceptations, les équipes concernées et leurs conditions locales restent les données nécessaires pour mesurer son ampleur réelle.