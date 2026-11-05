Google Classroom permet d’ajouter une séance guidée par Gemini à un devoir

Un élève bloque sur un exercice à la maison. Dans Google Classroom, son enseignant peut joindre au devoir une activité d’apprentissage guidée par Gemini. Google a présenté la fonction le 4 novembre, au lendemain du début de son déploiement progressif.

Le professeur choisit les ressources du devoir

L’enseignant peut sélectionner des documents Classroom pour orienter la séance. Dans un exercice de sciences, il peut par exemple joindre le support du cours. Gemini s’appuie sur ces ressources pour proposer des indices et guider le raisonnement par étapes.

Depuis l’activité, l’élève reste dans le mode guidé. Le panneau latéral de Gemini est masqué et l’onglet ne permet pas d’ouvrir une nouvelle conversation.

Les échanges restent accessibles à l’enseignant

Classroom peut produire des synthèses à l’échelle de la classe et de chaque élève. Le professeur peut aussi consulter les transcriptions individuelles. C’est une information à donner aux élèves dès le lancement de l’activité.

Le déploiement concerne les offres Education Fundamentals, Standard et Plus dans les langues prises en charge. L’administrateur doit avoir activé Gemini pour les enseignants et les élèves concernés. Si l’option n’apparaît pas encore dans Classroom, le déploiement progressif peut prendre plus de quinze jours.

Cette intégration s’ajoute aux leçons interactives dans Gemini. Annonce Google Workspace.