Guided Learning arrive dans Google Classroom à l’échelle mondiale. Les enseignants peuvent proposer des activités guidées à partir de leurs supports.

Google Classroom déploie une IA qui guide les élèves au lieu de livrer directement la réponse

Une IA scolaire n’a pas forcément à donner la solution dès la première question. Google annonce ce 3 novembre la disponibilité mondiale de Guided Learning dans Classroom : un mode de travail conçu pour accompagner le raisonnement de l’élève à partir d’une activité préparée par son enseignant.

Le principe change la place de l’assistant. Au lieu de partir d’une conversation libre sur n’importe quel sujet, l’exercice s’appuie sur le contenu du cours et sur le cadre choisi par le professeur.

Le cours reste le point de départ

Dans sa présentation des nouveautés pour l’éducation, Google explique que les enseignants peuvent attribuer une activité avec cet accompagnement. L’assistant pose des questions et avance par étapes pour aider à comprendre la démarche. L’enseignant dispose également d’informations sur le travail des élèves en temps réel.

L’intérêt pédagogique se joue dans les étapes intermédiaires : ce que l’élève essaie, ce qu’il comprend et l’endroit où il bloque.

Reste un point essentiel pour juger l’outil : une réponse obtenue après plusieurs échanges n’indique pas, à elle seule, que la méthode est acquise. Un professeur peut donc avoir intérêt à regarder le chemin suivi et à faire reformuler le raisonnement sans l’assistant. C’est précisément ce qui distingue l’aide au travail d’un simple résultat à recopier.

Une disponibilité mondiale ne signifie pas un déploiement automatique dans toutes les classes

L’annonce concerne les environnements Google Classroom. Pour une famille française, le premier interlocuteur reste l’établissement : c’est lui qui peut préciser les outils utilisés et le cadre d’accès. Il ne faut pas confondre cette activité scolaire avec l’usage personnel d’un chatbot à la maison.

Autre nouveauté, autre calendrier.

Google évoque aussi un projet pilote lié à la recherche, prévu plus tard en novembre dans une sélection d’établissements américains. Cette expérimentation ne constitue pas une ouverture générale aux écoles françaises.

Des contrôles supplémentaires pour les comptes scolaires sont également annoncés pour les prochains mois. Il faut les distinguer du lancement de Guided Learning aujourd’hui : une option présentée pour plus tard n’est pas un réglage déjà disponible partout.

Pour les enseignants, la question utile sera donc moins « peut-on obtenir une bonne réponse ? » que « l’outil aide-t-il à faire progresser cet élève sur cet exercice ? ». Les activités attribuées et le suivi enseignant seront les éléments concrets à observer.