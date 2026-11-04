Le classique de Rare rejoint les départs annoncés pour le 15 novembre. Les versions concernées et la différence entre télécharger un jeu du catalogue et le posséder.

GoldenEye 007 quitte le Game Pass le 15 novembre : le cloud et les consoles sont concernés

GoldenEye 007 figure dans la liste des jeux qui quitteront le Xbox Game Pass le 15 novembre. L’annonce du 3 novembre concerne les versions accessibles par le cloud et sur console. Si vous aviez gardé ce classique pour plus tard, c’est le moment de prévoir vos sessions.

Xbox ne donne pas d’heure précise de retrait. Pour terminer une partie ou retrouver des amis, évitez donc de faire reposer votre programme sur une disponibilité garantie jusqu’au dernier soir.

Un téléchargement ne remplace pas un droit d’accès

Installer un jeu depuis le Game Pass ne revient pas à l’acheter. La présence de ses fichiers sur la console ne suffit pas à maintenir l’accès par abonnement après son départ du catalogue. Xbox distingue bien les jeux disponibles dans le service des achats permettant de continuer à jouer.

Si vous souhaitez le conserver, vérifiez d’abord ce que vous possédez déjà, puis le contenu exact de l’offre proposée sur votre compte. Ne partez pas du principe qu’une édition, un lot ou un achat sur une autre plateforme donne automatiquement accès à la version Xbox qui vous intéresse.

GoldenEye n’est pas seul : Wreckfest, Moonlighter et Dragon Ball Xenoverse 2 font également partie des départs annoncés le 15 novembre. Pour ces trois jeux, Xbox annonce un retrait sur le cloud, les consoles et PC.

Le catalogue continue en parallèle de changer avec les arrivées du mois. Pour ce 4 novembre, Void/Breaker et Vampire Crawlers concernent des offres différentes : un nom dans une annonce Game Pass ne signifie pas que toutes les formules donnent le même accès.

Sources : Xbox Wire, programme et départs de novembre ; catalogue et conditions d’accès Xbox Game Pass.