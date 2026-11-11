Golden Joystick Awards : 007 First Light et Resident Evil Requiem en lice, où suivre le direct ce soir ?

Les Golden Joystick Awards 2026 commencent ce mercredi 11 novembre à 19 h, heure de Paris. La cérémonie se déroule au Troxy, à Londres, et le direct est accessible en France sur YouTube, Twitch et Steam. 007 First Light et Resident Evil Requiem figurent tous deux parmi les jeux en lice.

Où regarder les Golden Joystick Awards à 19 h ?

Le lecteur ci-dessous reprend le direct YouTube indiqué par l’organisateur. Si la vidéo ne s’affiche pas, ouvrez le direct sur YouTube. Les informations de diffusion officielles recensent aussi les autres plateformes, dont Twitch.

James Bond et Resident Evil se croisent aussi du côté des acteurs

L’organisateur comptait six nominations pour 007 First Light et quatre pour Resident Evil Requiem au moment de l’annonce des catégories principales. Patrick Gibson, qui joue James Bond, et Angela Sant’Albano, qui interprète Grace Ashcroft, concourent dans la même catégorie, celle du meilleur premier rôle. Lennie James est également en lice pour son second rôle dans 007 First Light.

Le prix du meilleur jeu sur console et celui du meilleur jeu de l’année sont deux récompenses distinctes. Le second fait l’objet d’un vote séparé, qui s’est terminé le 30 octobre. La liste des nominations permet de repérer les catégories qui vous intéressent avant le direct.

Une soirée qui mêle remises de prix et annonces

La comédienne Alix Wilton Regan, qui prête sa voix à Lara Croft dans Tomb Raider: Legacy of Atlantis, présente cette 44e édition. L’an dernier, le studio français Sandfall Interactive avait remporté sept trophées avec Clair Obscur: Expedition 33.

Le direct intéressera aussi les joueurs qui viennent pour les annonces. L’équipe de Hope in the City, une enquête narrative qui sort le même jour sur Xbox et PC, a prévu de prendre la parole pendant la cérémonie. Le contenu de son annonce reste à découvrir.