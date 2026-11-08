La fiche française affiche désormais PS4 et PS5, mais ses éditions restent étiquetées PS5. Ce que ce changement permet réellement de savoir.

God of War: Sons of Sparta sur PS4 ? Sony ajoute la console à sa fiche officielle

Un nouveau God of War pourrait finalement rejoindre les joueurs restés sur PS4. Sur la fiche française de Sons of Sparta, Sony affiche maintenant « PS5 PS4 » sous la mention « Disponible sur ». Le changement est visible sur le site officiel, mais le reste de la page ne permet pas encore d’annoncer un lancement sur l’ancienne console.

Le détail mérite l’attention : il ne vient pas d’une estimation des capacités de la PS4 ou d’une jaquette de revendeur. C’est PlayStation qui fait apparaître la machine. Reste une contradiction importante pour qui envisage de l’acheter.

La PS4 apparaît en haut, les éditions restent marquées PS5

Nous avons consulté la page française du jeu : son en-tête mentionne bien les deux générations. En revanche, les éditions Standard et Deluxe numériques désignent toujours un jeu PS5. La FAQ rappelle également la sortie sur PS5 du 13 février 2026, sans ajouter de rendez-vous pour la PS4.

Il y a donc un signal officiel de compatibilité, pas encore une annonce complète du portage. Une fiche partiellement modifiée peut précéder une communication ; elle peut aussi comporter une erreur. Le bandeau seul ne tranche pas entre ces possibilités.

Un God of War en 2D, avant les grandes aventures de Kratos

Sons of Sparta est développé par Mega Cat Studios. Cette aventure en 2D revient sur la jeunesse de Kratos et de son frère Deimos : les deux Spartiates partent retrouver un camarade disparu. Exploration et affrontements à la lance composent cette proposition rétro.

Ce n’est donc ni une conversion de Ragnarök, ni le remake de la trilogie grecque. Pour un joueur attiré par le nom God of War, cette distinction évite d’attendre une aventure construite comme les épisodes modernes.

Sur PS4, la version incluse compte davantage que le prix affiché

La présence du mot PS4 dans le bandeau ne suffit pas à garantir qu’un achat de l’édition PS5 donnera accès à une éventuelle autre version. La même limite vaut pour les sauvegardes partagées ou une mise à niveau : rien, dans ce changement de fiche, ne permet de les promettre. Avant un achat destiné à la PS4, c’est la plateforme indiquée pour l’édition achetée qui doit être explicite. Tant que cette édition reste désignée PS5, le nouveau bandeau constitue surtout une raison de surveiller l’arrivée d’une véritable offre PS4, pas de payer en supposant qu’elle est déjà comprise.

Crédit image : PlayStation / Sony Interactive Entertainment — visuel officiel de God of War: Sons of Sparta.