GIMP 3.2.8 corrige un blocage sous Windows et améliore l’édition du texte

La mise à jour stable de GIMP corrige plusieurs gênes à l’usage, dont un gel apparent du canevas sous Windows. Elle est annoncée depuis le 2 novembre.

Après avoir ouvert plusieurs images dans GIMP sous Windows, déplacer le canevas pouvait donner l’impression que le logiciel s’était figé. GIMP 3.2.8 corrige ce comportement, parmi d’autres améliorations de cette version stable annoncée le 2 novembre.

La note officielle précise aussi des corrections pour l’outil texte et les sélections copiées depuis un groupe de calques. L’intérêt est d’abord de fiabiliser le travail courant, plutôt que de bouleverser l’interface.

Du texte plus facile à mélanger

Le déplacement du curseur et l’édition des textes écrits de droite à gauche ont été améliorés. GIMP gère également mieux leur mélange avec des langues écrites dans l’autre sens et les espacements négatifs entre caractères.

Pour une composition multilingue, ces détails comptent davantage qu’un nouveau bouton : un curseur qui se déplace de façon inattendue rend les corrections délicates, même lorsque les lettres sont correctement affichées.

Des corrections différentes selon le système

Les développeurs mentionnent un meilleur cache pour les grands dégradés, ainsi que des corrections d’affichage sur Mac. Sous Windows, les captures d’écran HDR et l’intégration de l’impression reçoivent aussi des ajustements.

La mise à jour comprend enfin des correctifs de sécurité. L’équipe décrit notamment des plug-ins anciens insuffisamment prudents face aux dimensions déclarées par des fichiers d’image modifiés : ce contexte ne doit pas être transformé en annonce de comptes ou de données bancaires dérobés.

Avant de chercher un réglage pour contourner un symptôme corrigé, il faut vérifier la version installée. Les paquets officiels pour Windows, macOS et Linux sont accessibles depuis le site GIMP ; les paquets distribués par des tiers peuvent suivre leur propre calendrier.

Logo : Aryeom Han / GIMP, CC BY-SA 4.0. Mise en page adaptée.