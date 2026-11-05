GhostMap : cette faille peut bloquer Android avant même d’ouvrir l’application

Installer une application spécialement conçue peut suffire à faire redémarrer Android en boucle. Dans un rapport publié le 5 novembre, Bitdefender décrit GhostMap, une faille que ses chercheurs ont reproduite sur un Pixel 10 sous Android 17. Dans leur démonstration, l’application n’a besoin d’aucune autorisation et l’utilisateur n’a même pas à l’ouvrir.

Pourquoi le téléphone replonge après chaque redémarrage

Un paquet d’installation Android contient des fichiers que le système lit pour son propre compte. Dans le test, une ressource malformée fait planter un service essentiel au moment où Android essaie de la lire. Le service repart, relit la même ressource et plante de nouveau. Sur l’appareil de test, l’animation de démarrage restait affichée et le mode sans échec ne rompait pas la boucle.

L’enquête est partie d’un fichier suspect récupéré par le laboratoire. Ce premier fichier faisait échouer l’installation. La boucle persistante, elle, a été reproduite ensuite par les chercheurs, qui disent ne pas avoir observé cette variante utilisée contre des victimes.

Le correctif reste incertain et la réinitialisation peut effacer les données

Bitdefender indique avoir reproduit le problème à partir d’Android 10. Cela ne donne pas une liste exhaustive des modèles touchés. Selon le laboratoire, Google a renvoyé le dossier à une équipe produit pour examen, sans prévoir de correctif de sécurité à la date du rapport.

Pour réduire le risque, évitez d’installer un fichier APK reçu d’une source inconnue et vérifiez vos sauvegardes pendant que le téléphone fonctionne. Si le téléphone redémarre déjà en boucle, un diagnostic reste nécessaire : d’autres pannes ont le même symptôme. Bitdefender évoque une récupération technique dans des conditions limitées et, sinon, une réinitialisation d’usine. Cette dernière efface les données locales.

Sources : enquête de Bitdefender Labs et assistance Android.

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