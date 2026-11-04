Ghost of Yōtei : Jin Sakai est bien plus qu’un simple changement d’apparence

Sucker Punch détaille les animations, l’équilibrage et le travail sonore qui ont permis de retrouver Jin Sakai dans le mode Most Wanted.

Retrouver l’armure de Jin Sakai ne suffisait pas. Pour rendre le héros de Ghost of Tsushima jouable dans Ghost of Yōtei: Most Wanted, Sucker Punch a dû adapter ses gestes à un autre système de combat. Le studio en dévoile les coulisses dans un billet publié ce 4 novembre.

Il ne s’agit pas de l’annonce de son retour aujourd’hui. L’intérêt de ces explications est ailleurs : elles montrent pourquoi reprendre un personnage connu demande davantage que de placer son ancien modèle dans un nouveau jeu.

Ses attaques devaient retrouver leur place dans les combats

Plus de 60 animations d’attaque ont été reprises, adaptées au nouveau squelette du personnage et rééquilibrées. La technique Piercing Strike de la posture de la Pierre faisait notamment trop de dégâts dans sa première implémentation. Des déplacements spécifiques aux postures ont aussi été créés pour accompagner le système Focus Attack.

Ce travail touche directement au ressenti. Une animation reconnaissable peut conserver sa forme tout en ayant besoin d’une autre puissance ou d’un autre enchaînement pour fonctionner face aux ennemis et aux règles du nouveau jeu.

Most Wanted s’appuie sur des classes et une progression de type roguelike. Les compétences de Jin mettent notamment l’accent sur les parades, afin de retrouver certaines sensations de Tsushima dans ce cadre différent.

Le même personnage, jusque dans les sons de son armure

Les artistes ont retravaillé les matières et le visage pour que Jin reste identifiable à côté d’Atsu. L’équipe audio a, de son côté, reconstruit ses bruits de mouvement pour le système d’animation de Yōtei. Daisuke Tsuji est revenu pour sa voix.

Ce sont ces couches qui séparent un habillage visuel d’un personnage réellement adapté : ce que le joueur voit, entend et peut enchaîner doit rester cohérent. Le billet du studio explique ce travail pour Most Wanted ; il n’annonce pas que Jin remplace Atsu dans la campagne principale.