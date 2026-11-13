Gemini pourra libérer de la place sur votre Android sur simple demande

Google a officialisé Device Assistance, une fonction de Gemini capable d’agir sur certains réglages Android. Parmi les exemples donnés, on peut demander de libérer de la place, de vérifier quelles applications ont accès à la localisation ou de réduire les interruptions. L’annonce ne garantit pas l’accès en France pour tous les appareils Android 17.

Ce qui change depuis les premiers essais

Les premières observations montraient une fonction en préparation. Le billet officiel de Google confirme désormais que le stockage fait partie des usages prévus. Google cite des appareils compatibles et une disponibilité qui varie selon les fonctions, les pays et les langues. Une réponse textuelle de Gemini à une question sur le stockage ne prouve pas que le téléphone lui permet d’agir sur ce réglage.

Avant de supprimer des fichiers, regardez ce qui prend de la place

Si votre appareil propose la fonction, demandez d’abord quelles catégories occupent le plus d’espace. Examinez ensuite les suggestions avant toute suppression. Les vidéos téléchargées pour une lecture hors connexion, les photos originales et les fichiers de travail n’ont pas la même importance. Vérifiez où une copie existe avant d’effacer un fichier que vous voulez conserver.

Si Gemini ne peut pas agir sur votre téléphone, ouvrez les paramètres de stockage de l’appareil. Les intitulés changent selon la marque. Cherchez la répartition par type de contenu et commencez par les téléchargements dont vous n’avez plus besoin. La disponibilité de Gemini et celle des actions sur le système sont deux vérifications distinctes.