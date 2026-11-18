Google ouvre les tâches Gemini sans abonnement dans six pays. Appels, achats, confirmations et limites : la France n’est pas encore annoncée.

Gemini peut appeler et acheter pour vous : l’accès gratuit laisse encore la France de côté

Google ouvre gratuitement les tâches de Gemini dans six pays, mais la France ne figure pas dans cette première liste. L’annonce du 17 novembre 2026 porte sur un assistant capable de réaliser des démarches, et pas seulement de rédiger des réponses : prendre un rendez-vous, traiter une facture ou préparer un achat.

Il faut distinguer deux déploiements : l’élargissement de l’accès gratuit dans les pays retenus et les nouvelles possibilités avancées, qui commencent aux États-Unis. Une vidéo montrant Gemini passer un appel ne signifie donc pas que votre application française peut déjà faire la même chose.

La liste qui détermine si vous êtes concerné

Dans son annonce sur les tâches de Gemini, Google cite les États-Unis, le Japon, la Corée, le Canada, l’Australie et l’Inde. Le déploiement utilise le modèle Gemini 4 Hydrogen. Aucun calendrier français n’est donné dans cette publication.

Possibilité annoncée Périmètre à retenir Accès gratuit aux tâches Déploiement dans six pays annoncés Appels et autres possibilités avancées Démarrage aux États-Unis Utilisation en France Pas d’ouverture française annoncée dans cette publication Achats Confirmation ou autorisation préalable prévue ; plafond de dépenses possible Fiabilité Google reconnaît que certaines tâches peuvent échouer ou nécessiter une reprise par l’utilisateur

Ce qui devient gratuit, c’est l’accès à la fonction dans les marchés concernés, pas le contenu d’un panier. La distinction paraît simple, mais elle compte lorsqu’une IA peut passer de la comparaison d’un produit à son paiement.

Ce que l’assistant ferait à votre place

L’intérêt d’un assistant de ce type est de réduire les étapes entre une demande et son résultat. Une conversation classique peut proposer une liste de garages ; une tâche pourrait aller jusqu’à organiser le rendez-vous demandé. Mais le lecteur doit pouvoir identifier le point précis où l’outil agit en son nom.

Prenons une demande concrète : « trouvez un rendez-vous pour mes pneus ». Le résultat attendu dépend de votre véhicule, de la prestation, de la distance acceptable, de vos disponibilités et du prix maximal. Si ces critères ne sont pas fournis, l’automatisation ne supprime pas les décisions : elle risque de les déplacer dans les questions de clarification ou dans le contrôle final.

Le même raisonnement vaut pour les courses. Un chargeur USB-C n’est pas un produit suffisamment précis si vous avez besoin d’une puissance donnée, d’un certain nombre de ports ou d’un câble inclus. Plus l’action est concrète, plus ses critères de réussite doivent l’être aussi.

La méthode à garder pour une future utilisation

Décrivez le résultat, pas seulement le sujet. « Comparer trois offres » et « acheter l’offre la moins chère » n’accordent pas la même latitude. Fixez les contraintes vérifiables. Budget total, date, caractéristiques indispensables et conditions de retour doivent être explicites lorsque ces éléments comptent. Séparez recherche et engagement. Vous pouvez vouloir recevoir une proposition sans autoriser une réservation ou un paiement. Contrôlez le récapitulatif. Vérifiez la bonne référence, le vendeur, la livraison et le montant avant de confirmer un achat. Conservez le justificatif. La réussite d’une conversation ne remplace pas une confirmation de commande ou de rendez-vous.

Cette méthode permet aussi de juger une démonstration : montre-t-elle seulement une réponse convaincante, ou le résultat réellement obtenu ? Elle ne nécessite pas d’accorder immédiatement des autorisations générales à l’assistant.

Ce qu’il faut attendre en France

Google prévoit des environnements isolés pour exécuter les tâches et des confirmations avant certaines actions importantes. L’utilisateur peut aussi reprendre la main. Ces protections doivent accompagner la délégation ; elles n’enlèvent pas le besoin de vérifier ce qui a effectivement été fait.

Pour un compte français, la bonne information à surveiller est une annonce précisant l’accès en France, les langues prises en charge et les fonctions réellement ouvertes. Changer la langue de l’interface ne prouve pas une éligibilité locale. Tant que ce périmètre n’est pas confirmé, mieux vaut considérer les appels et achats autonomes comme des possibilités annoncées à l’étranger, et continuer à valider soi-même les démarches que son application ne propose pas.