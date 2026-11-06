Gemini passe de 10 à 15 secondes en vidéo : que changent ces cinq secondes de plus ?

Une réplique, puis le visage de la personne qui l’entend. Avec Gemini Omni 1.2 Flash, Google permet de faire tenir ces deux moments dans une vidéo de 15 secondes. Le modèle annoncé le 5 novembre porte la durée maximale de 10 à 15 secondes et accepte des clips de trois secondes ou plus, par pas d’une seconde.

Une retouche peut partir du clip déjà créé

Si le cadrage vous convient mais que la lumière est trop dure, vous pouvez demander de modifier l’éclairage dans un nouvel échange. Dans une démonstration de Google, le décor change autour d’un pavillon qui reste au centre. La page montre aussi une scène à plusieurs voix. Sur un projet réel, comparez le début et la fin du clip pour repérer un vêtement, un objet ou un visage qui aurait changé.

Où essayer les clips de 15 secondes ?

Dans l’application Gemini, Google annonce un déploiement auprès des abonnés Google AI Ultra. Google cite aussi Flow pour la création et la retouche, et Vids pour les comptes concernés. Ces produits ont leurs propres conditions d’accès. Vérifiez ce que votre compte affiche dans l’outil que vous utilisez.

Pour les développeurs, le prix annoncé est de 0,07 dollar par seconde en 720p via l’API, soit 1,05 dollar pour 15 secondes. Si vous lancez plusieurs variantes pour retenir une seule vidéo, comptez chaque génération.