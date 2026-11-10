Gemini peut créer une application avec Google Maps : voici la limite de l’essai gratuit

Créer une petite application qui affiche des lieux ou calcule un trajet demandait aussi de configurer l’accès aux cartes. Google veut supprimer cette étape au moment du premier essai. Google Maps Platform peut désormais être utilisé directement dans AI Studio, à partir d’une demande adressée à Gemini. L’annonce date du 9 novembre.

Le changement concerne la création d’applications. Il se distingue de l’intégration de Gemini pendant les trajets dans Google Maps : aucun nouveau bouton destiné à tous les utilisateurs n’est annoncé ici.

Une demande, puis un aperçu interactif

Dans son annonce destinée aux développeurs, Google présente des exemples de recherche de commerces, de parcours comportant plusieurs arrêts et de visites urbaines en trois dimensions. AI Studio configure l’accès nécessaire pour faire fonctionner un aperçu.

On peut imaginer un besoin simple : placer les étapes d’une sortie sur une carte et distinguer celles déjà visitées. Décrire ce résultat est plus concret que demander « une application de voyage ». Ajouter le type d’informations attendu et les interactions utiles donne aussi un moyen de vérifier ce que le prototype fait réellement.

Le gratuit autorise 100 appels par jour et par service

Le point à connaître avant de partager son projet se trouve dans la documentation des accès de démonstration : le quota est de 100 appels quotidiens par API. Il est réinitialisé toutes les 24 heures. L’API est le service que l’application sollicite, par exemple pour une carte, un lieu ou un itinéraire.

Ce quota ne correspond pas à 100 utilisateurs. Une seule personne peut provoquer plusieurs requêtes en cherchant différents lieux ou en recalculant un trajet. À l’inverse, une page qui ne demande pas de nouvelle information à chaque interaction ne se compte pas simplement en clics. Il faut regarder les appels réellement envoyés au service.

En cas de dépassement, mieux vaut comprendre le compteur avant de conclure à une panne du programme. La limite de démonstration peut expliquer qu’un essai qui fonctionnait cesse de répondre jusqu’à la réinitialisation.

La mise en production change les conditions

L’essai sans carte bancaire sert au prototypage. Pour une application de production ou des volumes plus élevés, il faut rattacher un compte de facturation Google Cloud. La tarification et les quotas habituels prennent alors le relais.

Il existe également des différences entre les accès. La documentation ne promet pas le même catalogue de services à chaque profil : un utilisateur Google Cloud existant qui choisit la démonstration dispose d’un sous-ensemble. Certains services, notamment l’optimisation de tournées, sont exclus de la clé de démonstration. Il faut donc vérifier la disponibilité du service précis, plutôt que supposer que tout Maps devient gratuit.

Ce qu’il faut contrôler avant d’envoyer le lien à d’autres personnes

Un aperçu convaincant ne suffit pas à valider une application. Pour un parcours, on peut vérifier l’ordre des étapes, l’adresse de départ et la manière dont le programme réagit si aucun lieu ne correspond. Pour un annuaire, le lecteur doit comprendre d’où viennent les informations et pouvoir distinguer une donnée récupérée d’un commentaire généré.

En France, une demande en français peut décrire le projet souhaité ; l’annonce ne fournit toutefois pas de garantie que chaque service ou donnée couvre uniformément chaque commune. La bonne approche est de tester ses propres adresses et son cas d’usage. Le gain promis porte sur la configuration initiale : il ne dispense ni du contrôle des résultats, ni de celui des coûts avant une ouverture au public.