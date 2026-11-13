Gemini 4 Hydrogen : le nouveau modèle de Google fait mieux sur un test précis

Google a lancé Gemini 4 Hydrogen le 12 novembre. Le nouveau modèle obtient 51 points sur l’indice Artificial Analysis avec son niveau de raisonnement élevé par défaut, contre 50 pour Argon selon les chiffres publiés par Google. Il atteint 54 avec le niveau de raisonnement maximal. Ces résultats comparent des configurations précises.

Pourquoi les deux scores de Hydrogen diffèrent

Le niveau maximal autorise le modèle à consacrer davantage de calcul à une réponse. Le score de 54 décrit cette configuration et ne dit pas ce qu’un utilisateur obtiendra à chaque demande dans l’application. Le résultat à 51 correspond au réglage élevé par défaut. Pour évaluer le gain, il faut aussi regarder la latence, le coût et le nombre de réponses utilisables sur les tâches que vous faites vraiment.

Le déploiement est annoncé mondialement. Dans l’application Gemini, l’accès gratuit passe par la sélection automatique du modèle. Cela signifie que la présence de Hydrogen dans le service ne garantit pas que chaque requête lui soit confiée. Pour un essai utile, donnez au modèle un document dont vous connaissez les points importants et demandez-lui de retrouver des éléments précis. Vérifiez chaque chiffre et chaque citation dans le document.

Pour les développeurs, Google annonce 1,50 dollar par million de jetons en entrée et 7,50 dollars en sortie. Ce sont des tarifs d’API, distincts de l’accès dans l’application. Un test utile pour une équipe consiste à mesurer combien de réponses passent la validation humaine au premier essai, avant de comparer la facture.