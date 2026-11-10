Gemini 4 Carbon arrive dans l’application Google, mais tous les abonnés n’y auront pas accès

Google élargit ce 10 novembre l’accès à Gemini 4 Carbon, jusqu’ici réservé à un groupe de spécialistes de la cybersécurité. Le modèle commence à rejoindre l’application Gemini pour les abonnés Google AI Ultra. Les développeurs et les entreprises peuvent également l’utiliser dans les services prévus pour eux.

La nouveauté concerne donc l’accès à Carbon, pas une arrivée gratuite pour tous les utilisateurs de Gemini. Un abonnement différent ne doit pas être considéré comme compatible par défaut. Le déploiement annoncé ne prouve pas non plus que l’option est déjà visible sur chaque compte français.

Carbon vise les tâches que l’on ne règle pas en une réponse

Google présente Carbon comme un modèle destiné aux problèmes complexes : code à corriger en plusieurs étapes, recherche scientifique ou dossiers exigeant de longues vérifications. L’entreprise continue de recommander Gemini 4 Argon pour la majorité des travaux courants, y compris de nombreuses tâches de programmation.

Cette distinction compte avant de changer ses habitudes. Une réponse plus élaborée n’est pas automatiquement plus utile pour rédiger un message ou reformuler un paragraphe. L’intérêt de Carbon est plutôt à chercher dans un travail où il faut comprendre plusieurs documents, confronter des contraintes et vérifier le résultat.

Pour évaluer un tel outil, mieux vaut lui soumettre un dossier dont on connaît les difficultés : un calcul à justifier, un raisonnement à contrôler ou une correction qui doit préserver le reste d’un projet. Une formulation convaincante ne remplace jamais ces vérifications.

Des résultats de cybersécurité à lire avec leur contexte

Dans son annonce officielle, Google met en avant des recherches de vulnérabilités et des travaux scientifiques. Ces résultats sont présentés par l’entreprise et ses partenaires. Ils ne démontrent pas que chaque utilisateur obtiendra le même succès sur son propre dossier.

Il existe surtout une différence entre le modèle accessible au public et Carbon pour la cybersécurité, dont l’accès spécialisé passe encore par le programme Fairwind. L’ouverture de l’un ne supprime pas les conditions de l’autre.

Le compte rendu de SecurityWeek détaille également une recherche liée au protocole Signal. Les preuves portent sur un périmètre de code défini, pas sur l’absence de toute faille dans les applications Signal ou WhatsApp. Affirmer que ces messageries deviennent impossibles à pirater dépasserait le résultat.

Abonnement Ultra et API ne correspondent pas à la même facture

Pour le grand public, Google annonce Carbon dans Gemini, ainsi que dans d’autres services, pour les abonnés AI Ultra. Pour développer une application, l’accès passe notamment par le niveau payant de l’API dans AI Studio et Android Studio. Ce n’est pas simplement un bouton supplémentaire dans une conversation personnelle.

Le tarif de lancement publié pour l’API est de 2 dollars par million de jetons en entrée et 10 dollars en sortie, jusqu’au 30 novembre 2026. Ensuite, les montants annoncés passent à 4 et 20 dollars. Ces prix concernent l’API : ils ne donnent ni le prix français d’AI Ultra ni le nombre de requêtes incluses dans un abonnement.

Avant de payer pour Carbon, vérifiez donc l’offre réellement affichée sur votre compte, la présence du modèle et les limites d’utilisation. Pour un projet utilisant l’API, surveillez plutôt la consommation de jetons : une tâche qui explore davantage de pistes peut coûter plus cher qu’une courte réponse, même si le tarif unitaire paraît faible.