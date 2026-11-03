Un rapport évoque des recommandations en faveur d’anciennes GeForce dans la distribution chinoise. Il ne démontre pas une pénurie équivalente en France.

Des fournisseurs chinois remettraient les RTX 3060 et 3050 en avant : ce que cela signifie

Les anciennes GeForce ne disparaissent pas toujours lorsque la génération suivante arrive. Un rapport relayé le 2 novembre par VideoCardz indique que des fabricants recommanderaient aux distributeurs chinois de se concentrer sur les RTX 3060 et RTX 3050, dans un contexte d’approvisionnement plus tendu en RTX 50. La portée géographique de cette information compte autant que les références citées.

Le signal vient de la distribution chinoise

Le compte rendu s’appuie sur Board Channels, également repris par Wccftech. Il décrit des recommandations de filière, pas une annonce mondiale de Nvidia. VideoCardz précise ne pas savoir si des distributeurs d’autres régions reçoivent les mêmes conseils.

Le média rappelle aussi que de nouvelles cartes RTX 3060 ont été commercialisées par des partenaires cette année. Le retour d’une référence ancienne ne correspond donc pas nécessairement à la simple liquidation de quelques boîtes oubliées. Mais le rapport ne fournit aucune preuve suffisante pour annoncer aux acheteurs français une rupture imminente ou un nouveau tarif national.

Une tension rapportée à l’étranger ne justifie pas d’acheter dans l’urgence. Avant de vous décider, vérifiez la situation du vendeur chez lequel vous comptez commander et comparez plusieurs offres réellement disponibles.

Mémoire, état et garantie : comparez la référence vendue aujourd’hui

L’âge d’une référence n’est pas un verdict, mais sa popularité passée ne garantit pas une bonne affaire aujourd’hui. Identifiez la quantité de mémoire, la version exacte, l’état neuf ou d’occasion et les conditions de garantie. Deux annonces utilisant le même nom de GPU peuvent décrire des achats très différents.

Regardez ensuite ce que les autres cartes du même budget permettent dans vos jeux et à la définition de votre écran. Une comparaison utile porte sur le coût total et les performances mesurées, pas sur la seule quantité de mémoire ou sur un ancien prix de lancement.

Si une boutique utilise la pénurie comme argument, séparez le fait vérifiable de l’argument commercial : stock présent, délai de livraison annoncé et prix de la référence. Le rapport chinois mérite d’être suivi pour comprendre la filière ; il ne suffit pas à choisir à votre place une GeForce en France.

GeForce RTX 3060, médiathèque Menow.