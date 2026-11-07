Gears of War: E-Day offre RAAM aujourd’hui : une connexion suffit pour le récupérer

RAAM est offert aux joueurs de Gears of War: E-Day ce 7 novembre. Pour les vingt ans de la série, The Coalition annonce qu’une connexion suffit à récupérer le personnage multijoueur. Le cadeau concerne les joueurs du titre : le jeu lui-même ne devient pas gratuit.

Une connexion pour récupérer RAAM

Dans son annonce du 6 novembre sur Xbox Wire, le studio précise que le personnage se débloque immédiatement après connexion. Aucune heure de fermeture de cette distribution n’est indiquée. Mieux vaut donc vérifier sa collection aujourd’hui, sans attendre une échéance supposée.

La vidéo officielle ci-dessous présente la version Conqueror Uzil RAAM.

Deux modes temporaires accompagnent le cadeau

L’événement anniversaire dure deux semaines. En Versus, Guardian met les chefs au centre de l’affrontement. En Horde Siege, For the Queen désactive la réserve de ravitaillement : l’équipement de départ prend donc davantage d’importance.

La saison 2, Legacy, arrivera le 1er décembre avec des cartes, modes et apparences inspirés de l’histoire de Gears. Le cadeau RAAM et cette prochaine saison sont deux rendez-vous distincts.